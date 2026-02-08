Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin vefat yıl dönümünde Sultanahmet Camisi’nde düzenlenen mevlit programına katıldı. Program sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tunç, suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenlemeler hakkında önemli mesajlar verdi.

Tunç, çocukların suçlara karışmasını önlemeye yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, Meclis’te tüm siyasi parti grupları arasında mutabakat sağlandığını söyledi. Özellikle çocukları suça iten nedenlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Tunç, hem cezalandırma hem de önleyici tedbirler bakımından ayrıntılı bir araştırma yapılacağını ifade etti.

Mevzuatta yeniden değerlendirilme gündemde

Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesinde 18 yaş altı bireylerle ilgili ceza sorumluluğunun düzenlendiğini hatırlatan Tunç, mevcut sistemde 12 yaş altına ceza sorumluluğu bulunmadığını, 12-15 ve 15-18 yaş gruplarında ise indirimli ceza uygulandığını kaydetti. Bu çerçevede kamuoyunda oluşan hassasiyet doğrultusunda mevzuatta yeniden değerlendirme yapılmasının gündeme geldiğini dile getirdi.

Hakimlere takdir yetkisi

Bakan Tunç, hakimlere olay bazlı takdir yetkisi tanınmasını öngören bir taslak çalışmanın Meclis grubuna sunulduğunu, diğer siyasi partilerle de görüşmeler yapıldığını belirtti. Komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli yasal düzenlemelerin gündeme geleceğini söyledi.

Tunç ayrıca 11. Yargı Paketi kapsamında, çocukları suçta kullananlara yönelik cezaların artırılmasına ilişkin düzenlemenin yasalaştığını hatırlattı.