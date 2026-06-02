Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren Cihat Komut, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sınav ücretlerinin yüksekliğine dikkat çekerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açık mektup yayımladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda MYK sınav ücretinin 17 bin TL seviyesinde olduğunu öne süren Komut, söz konusu ücretin gençlerin mesleki yeterlilik belgesi almasının önünde önemli bir engel oluşturduğunu ifade etti.

Açık mektubunda Bakan Tekin'in bu durumdan haberdar olmayabileceğini belirten Komut, sınav ücretlerinin gençleri mesleklere yönlendirme çabalarına zarar verdiğini savundu. Türkiye'de özellikle 12 yıllık zorunlu eğitim sistemine geçilmesinin ardından birçok sektörde nitelikli eleman sıkıntısının hissedildiğini dile getiren Komut, yüksek sınav ücretlerinin mesleki eğitimi ve istihdamı olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Komut, mektubunda şu görüşlere yer verdi:

“Bizler gençlerimizi mesleklere yönlendirmek adına büyük bir çaba sarf ederken, böyle bir sınav ücretinin verilen mücadeleyi baltaladığını düşünüyorum. Özellikle 12 yıllık mecburi eğitime geçtikten sonra mesleklerde eleman sorununu iliklerimize kadar hissederken, bu uygulamanın hangi niyetle yapıldığını anlamakta zorlanıyoruz.”

Yetkililere çağrıda bulunan Komut, konunun incelenmesini ve gerekli adımların atılmasını talep etti.



MESLEKİ YETERLİLİK NEDİR?

Mesleki yeterlilik, bireyin belirli bir meslek alanını başarılı bir şekilde icra edebilmesi için sahip olması gereken teorik bilgi, pratik beceri, mesleki tutum ve yetkinliklerin tümüdür.

Türkiye’de bu standartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenir. MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından yapılan teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan adaylara resmi Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin Önemi

Yasal Zorunluluk: Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli iş sınıflarında (inşaat, metal, kaynak, asansör bakımı vb.) çalışabilmek için bu belgenin alınması yasal bir zorunluluktur.

İş Güvenliği ve Kalite: İş kazalarını en aza indirmeyi ve mesleki standartları ulusal/uluslararası düzeyde güvence altına almayı hedefler.

Kariyer ve İstihdam: İş başvurularında nitelikli iş gücünü kanıtlayan resmi bir referanstır.

MESLEKİ YETERLİLİK MAĞDURLARI

Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK) mağduriyetleri, genellikle zorunlu belgelerin alınması sürecinde yaşanan yüksek sınav ücretleri, bürokratik engeller, belge yenileme dayatmaları ve akredite kurumların keyfi fiyatlandırmaları nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu durum, yıllardır sahada çalışan tecrübeli ustaların dahi belgelerini almakta zorlanmasına yol açmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) veya Çalışma Bakanlığı tarafından ilan edilmiş resmi bir "mağdur sayısı" istatistiği bulunmamaktadır.

Tüketici hakem heyetlerine, CİMER'e ve doğrudan MYK’ye her yıl özellikle "sahte belgelendirme şirketleri" ve "haksız sınav iptalleri" gerekçesiyle binlerce bireysel başvuru yapılmaktadır.