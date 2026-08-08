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Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, üniversite adaylarının merak ettiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul'da düzenlenen "Üniversite Tercih Destek Programı"nda öğrencilerle bir araya gelen Tekin, son dönemde YKS sisteminin değişeceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti ve "Gençlerin kafası karıştırılmak isteniyor. Sınav sistemiyle ilgili bu yıl da önümüzdeki yıl da herhangi bir değişiklik yok" diye konuştu.

'ARTIK ESKİ SORU BANKALARI YOK'

Yeni müfredatla eğitim gören öğrencilerin sınava gireceği döneme dikkat çeken Tekin, soru tarzlarının da buna göre şekilleneceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek. Yeni müfredatla eğitim gören 12. sınıflar için artık o eski soru bankaları falan yok."

'MÜFREDAT SADELEŞTİRİLDİ'

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tekin, yeni müfredatın öğrencilerin bilgiye ulaşmasının yanı sıra bilgiyi kullanma becerilerini geliştirmeyi hedeflediğini söyledi. Müfredatın önceki programa göre yaklaşık yüzde 35 oranında sadeleştirildiğini belirten Tekin, milli ve manevi değerlerin de eğitim içeriğine daha güçlü şekilde dahil edildiğini ifade etti.

Üniversite adaylarına moral veren Tekin, gençlerin geleceklerini yalnızca YKS sonucuna bağlamamaları gerektiğini belirterek, sınavın hayatın sadece küçük bir bölümü olduğunu söyledi. İstedikleri bölümü kazanamayan adaylara ise MEB'in mezun kursları, MEBİ uygulaması, EBA ve DİLİM platformundan yararlanabileceklerini hatırlattı.