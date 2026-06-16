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Kaynak: Haber Merkezi / AA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ortaöğretim net okullaşma oranında görülen azalmanın nedenine ilişkin, "2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokula erken başlayan 2007 doğumlu öğrencilerin bir bölümünün beklenen şekilde 2023-2024 eğitim öğretim yılında ortaöğretimden mezun olmasıyla ilişkili." ifadesini kullandı.

Tekin, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş ve bazı milletvekillerinin ortaöğretim net okullaşma oranına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Okullaşma oranıyla ilgili verilerin Bakanlığın internet sitesinde yer aldığını belirten Tekin, okullaşma oranına ilişkin "2024-2025 eğitim öğretim yılında ortaöğretim net okullaşma oranında görülen azalmanın temel nedeni, kamuoyunda 4+4+4 sistemi olarak bilinen ve 6287 sayılı Kanun'la uygulamaya konulan düzenleme sonrasında 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokula erken başlayan 2007 doğumlu öğrencilerin bir bölümünün beklenen şekilde 2023-2024 eğitim öğretim yılında ortaöğretimden mezun olmasıyla ilişkilidir." açıklamasında bulundu.

Bu öğrencilerin 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortaöğretim kurumlarında yer almamakla birlikte, net okullaşma oranının uluslararası tanımı gereği ortaöğretim teorik çağ nüfusu olan 14-17 yaş grubu içinde sayıldığını bildiren Tekin, "Bu nedenle, özellikle 17 yaş grubunda görülen azalma ortaöğretim net okullaşma oranını aşağı çekmiş; 14, 15 ve 16 yaş gruplarında ise okullaşma oranları önceki yıllarla büyük ölçüde benzer düzeyde kalmıştır. Bu çerçevede, söz konusu değişimin ortaöğretim çağındaki öğrencilerin tamamının eğitim sistemi dışına çıktığı şeklinde yorumlanması doğru değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Ortaöğretim çağındaki öğrencilerin eğitime erişiminin, okula devamının sosyoekonomik, psikososyal, akademik ve okul iklimine ilişkin çok boyutlu faktörlerden etkilenebildiğini belirten Tekin, Bakanlık tarafından bu nedenle öğrencilerin devamsızlık, okula uyum, okul aidiyeti, akademik destek ihtiyacı, rehberlik ve yönlendirme süreçlerinin bütüncül biçimde izlendiğini, devamsızlık ve eğitimden kopma riski bulunan öğrencilerin yeniden eğitime kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Bakan Tekin, soru önergesine verdiği yanıtta, "2024-2025 eğitim öğretim yılında saha çalışmaları kapsamında 81 ilin il milli eğitim müdürlüklerinden okullardaki devam oranlarına ilişkin bilgiler alınmış, farklı okul türlerinde devam ve okullaşma oranlarının artırılmasına yönelik eylem planları hazırlanmıştır." ifadesini kullandı.

ÖĞRENCİLER OKULU TERK EDİYOR

Öte yandan 14-17 yaş grubunda net okullaşma oranı iki yıl art arda geriledi.

İlkokul kademesi hariç diğer tüm kademelerde öğrenci sayısı düştü. Okulu terk eden öğrencilerin yüzde 62’si ortaöğretim kademesinde. 2021'de toplam 567 bin öğrenci olan imam hatip liselerinde ise üçte bir oranında düşüş görüldü.

Tüik ve Eğitim-Bir-Sen'in verilerine göre, 2024 ve 2025 yıllarında 14 yaşında ortaokulu bitiren on çocuktan biri okulu bıraktı, liseye devam etmedi.

2016 yılında okul öncesi kademesinden ortaöğretime kadar toplam öğrenci sayısı 17 milyon 588 bin 958 iken 2024-2025 eğitim-öğretim yılında bir önceki yıla göre 753 bin 742 azalarak 17 milyon 956 bin 523’e düştü.

HER 100 ÇOCUKTAN 14’Ü ZORUNLU EĞİTİMİN DIŞINDA

Ortaöğretim kademesindeki toplam öğrenci sayısı 2016 yılında 5 milyon 807 bin 643 iken 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 5 milyon 328 bin 812’ye geriledi. Son iki yıllık dönemde, 6-13 yaş grubu dışındaki tüm yaş gruplarında okullaşma oranlarında düşüş görüldü.

14-17 yaş grubunda net okullaşma oranı 2023 yılında yüzde 94,5 iken, 2024 yılında yüzde 91,3’e, 2025’te ise yüzde 86,4’e düştü. 14-17 yaş grubunda erkeklerin net okullaşma oranı yüzde 86,3, kızların yüzde 86,5 oldu.

Ortaöğretim kademesinin zorunlu eğitim kapsamında olmasına rağmen 2024 yılında 14-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 8,7’si eğitimin dışındayken 2024-2025 eğitim-öğretim yılında bu oran yüzde 13,6’ya yükseldi.