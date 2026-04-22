Bakan Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılar sonra okullarda güvenlik tedbirleri alacaklarını açıkladı. Bakan Tekin'in "Tedbir alacağız" demesi, "daha önce tedbir alınmadı mı ya da alınan tedbirlerin yeterliliği tartışılmadı mı?" sorusunu akıllara getirdi. Tekin, Cuma ve Pazartesi günü basın açıklamasıyla yeni tedbirleri duyuracaklarını açıkladı.

Tekin'in açıklaması şöyle:

"Olayın ilk duyulduğu andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız doğrudan sürecin içerisinde bulundu ve süreci koordine etti. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı; arkasında kim, hangi yapılar, hangi etkenler varsa bunun bir an önce ortaya çıkartılması gerekiyor. Dolayısıyla şu anda İçişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız süreci bütün detaylarıyla ayrıntılı bir biçimde inceliyorlar. Kim, arkasında hangi güç, hangi kişiler varsa en kısa süre içerisinde derdest edilip cezasını çekeceğini, Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlandırdı. Şu anda 2 bakanlık, biz de Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu olarak sürecin içerisindeyiz. Birinci yapacağımız şey bu. 2'ncisi, çocuklarımızda ve ailelerimizde ortaya çıkan tedirginliği giderecek; İçişleri Bakanlığımızla birlikte okullarda kısa vadeli güvenlik tedbirlerini alacak bir dizi etkinlik başlattık. Şu anda İçişleri Bakanlığımız bünyesindeki güvenlik kolu kuvvetleri, bütün okullarımızda çocuklarımızın güvenli bir biçimde eğitimlerine devam etmesi için çalışmalarını devam ettiriyorlar.

TEDBİRLER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA KALABİLİR

Dolayısıyla, şunun altını çizmemiz lazım, velilerimiz rahatlıkla çocuklarının okullarımızda eğitim öğretime devam etmelerini sağlayabilirler. 3'üncüsü de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde çok detaylı olarak önümüzdeki dönemde alınması gereken tedbirlerle ilgili gerekli talimatlar verildi. Biz de bunu böyle ayaküstü değil ama muhtemelen cuma günü veya pazartesi günü daha kapsamlı bir basın açıklamasıyla; hem bugüne kadar yaptıklarımızı hem bugünden sonra yapacaklarımızı detaylı bir şekilde sizinle paylaşmayı planlıyoruz. İnşallah bu tür olaylarla bir daha karşılaşmayız."