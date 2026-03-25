Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ili temsilen seçilen öğrencilerin yer aldığı “23 Nisan Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu” toplantısına katıldı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin planlanması amacıyla oluşturulan kurulda öğrenciler, öğretmenler ve yetkililer bir araya geldi.

Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yusuf Tekin, katılım sağlayan öğrencilere, öğretmenlere ve sürece katkı sunan velilere teşekkür etti. 23 Nisan’ın taşıdığı anlam ve tarihsel önem üzerinde duran Tekin, çocuklara erken yaşta demokrasi bilinci kazandırılmasının önemine işaret etti.

Açıklamasında, demokratik kültürün ve ulusal değerlere bağlılığın küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini vurgulayan Tekin, bu yaklaşımın tarihsel temellerine değinerek, kurucu iradenin gelecek nesillerin yetiştirilmesine yönelik sorumluluk yüklediğini ifade etti. Bakanlık olarak bu mirası koruma ve geliştirme yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

23 Nisan sürecinin yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda çocuklara sorumluluk bilinci kazandıran bir dönem olduğuna dikkat çeken Tekin, eğitim camiasının temel görevlerinden birinin bu bilinci güçlendirmek olduğunu dile getirdi. Öğretmenler ve idarecilerle birlikte çocukların hem devlete hem de toplumsal değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesinin amaçlandığını aktardı.

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen düzenleme kurulu ile ilgili bilgi veren Tekin, 23 Nisan haftasında yapılacak etkinliklerin belirlenmesi sürecinde çocukların görüşlerine başvurulduğunu, bu yaklaşımın katılımcı bir model oluşturduğunu ifade etti. Bu kapsamda öğrencilerin önerilerinin doğrudan sürece dahil edilmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, istişare kültürünün güçlendirilmesi ve gelecek nesillerin bilinçli şekilde yetiştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Bu modelin, çocukların hem bireysel gelişimini hem de toplumsal sorumluluk bilincini destekleyecek şekilde kurgulandığı aktarıldı.

81 ilden katılan öğrenciler toplantıda söz alarak, 23 Nisan kapsamında hayata geçirilmesini istedikleri etkinliklere ilişkin önerilerini paylaştı. Müzik ve halk oyunlarının artırılması, bilim ve spor alanında tanınan isimlerle buluşmalar düzenlenmesi ve okul bahçelerinde oyun alanları oluşturulması gibi fikirler öne çıktı.

Öğrenciler, görüşlerinin dikkate alınmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine ait bir bayramda fikirlerinin sorulmasının ve bu doğrultuda adımlar atılmasının kendileri için anlam taşıdığını ifade etti.