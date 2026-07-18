Kaynak: Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, Kurtuluş Savaşı’na ilişkin “Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı” sözleri ve Vahdettin’in İngiliz zırhlısıyla İstanbul’dan ayrıldığı bilgisinin tarih ders kitaplarından çıkarılmasına tepkiler sürüyor.

‘ANAYASA VE YASALARA AYKIRI HAREKET EDİYOR’

Cumhuriyet’in haberine göre, eski Ankara Baro Başkanı Av. Mustafa Alemdaroğlu ile Av. İsmail Sami Çakmak bu kapsamda ,Ankara Cumhuriyet Başavcılığı’na önceki gün Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.

İkili dilekçesinde; Bakan Tekin’in bu eylem ve söylemleriyle Anayasa’nın “Başlangıç” bölümü ile eğitim - öğretimin Atatürk ilke ve devrimleri ile çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yapılacağını hükmeden 42. maddesine aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca ikili; bakanın söz konusu eylem ve söylemlerinin “Milli Eğitim Temel Kanunu”na ve “Talim ve Terbiye Kurulu Yönetmeliği”ne aykırı olduğunu da ekledi.

‘GENÇLERE YALAN BİLGİ VERMİŞ OLMANIN ÖTESİNDE’

Dilekçede “Emperyalist işgal güçlerini bu topraklardan atmak için verilen savaşın adı Kurtuluş Savaşı, bu savaşın sonunda kurulan devletin adı da Türkiye Cumhuriyeti’dir” ifadelerini kayda geçiren ikili; “Bakan Tekin, bu bilgileri ders kitaplarından çıkarmaya kalkışmakla geleceğimiz olan çocuklara ve gençlere yalan bilgi vermiş olmanın ötesinde; Kurtuluş Savaşı’nı veren Türk varlığına, devleti ve ülkesi ile bölünmezliğine, Türk milletinin tarihine ve manevi değerlerine, Cumhuriyet’in kurum ve kazanımlarına açıkça saldırmakta, bunları silme amacındadır. Bu ise Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmayı amaçlayan kişisel bir eylemdir” dedi.

‘KAMU GÜCÜ KULLANILARAK CEBİR VE ŞİDDET SAĞLANDI’

İkili; Bakanın eylem ve söylemlerinin “Türk Ceza Kanunu”ndaki (TCK) “Devletin bağımsızlığını zayıflatma veya birliğini bozma (madde 302)” ve “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ön gördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye teşebbüs (madde 309)” suçları kapsamında “suçüstü hali” olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bununla birlikte madde 309 kapsamında söz konusu suçun oluşumu için “cebir ve şiddet” uygulanması gerektiğini anımsatan ikili; “Ancak eylemin kamu gücü kullanılarak yapılması halinde cebir ve şiddet unsurunun gerçekleşmiş olduğu yerleşik yargı kararları ile kabul edilmektedir” ifadelerini kullandı.

‘TÜRK MİLLETİNİN VİCDANINA BIRAKIYORUZ’

Bu gerekçelerle ikili; Bakan Tekin hakkında söz konusu Anayasa ve TCK maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmasını, ders kitaplarına yönelik değişikliğin önlenmesi, değişiklikler gerçekleştirildiyse iptalini istedi. Dilekçe hakkında gazetemiz Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Av. Çakmak; “Bu dilekçesinin mevcut siyasal ortamda işleme konmayacağını, görevini yapması gereken Cumhuriyet Savcılarının da bu dilekçeyi görmezden geleceğini biliyoruz; ancak Bakan Tekin’in açıklamaları kabul edilecek, sadece açıklama ve tepkilerle geçiştirilecek eylem ve söylemler de değildir. Bu nedenle suç duyurusunda bulunduk, takibini Türk milletinin vicdanına bırakıyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredatta "Kurtuluş Savaşı" yerine "Milli Mücadele" ifadesini kullanma kararı, kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Yusuf Tekin ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı" ifadelerini kullanmış, bu sözleri de eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Ayrıca, yeni müfredatta son Osmanlı padişahı Mehmet Vahdettin’e ilişkin dikkat çeken bir değişiklik yapılmıştı. Kitaplarda, saltanatın kaldırılması anlatılırken “17 Kasım 1922’de son padişah Mehmet Vahdettin bir İngiliz gemisi ile İstanbul’dan ayrıldı” ifadesi kullanılıyordu. Yeni kitapta ise Vahdettin’den “Sultan” diye bahsedilirken “İngiliz gemisi” ifadesi çıkarılmıştı. Vahdettin’in ülkeden kaçışı ise, “Sultan Vahdettin 17 Kasım'da Malta Adası’na gitmek üzere ülkeyi terk etti” ifadeleriyle aktarıldı.