Eğitim sisteminde milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren yeni düzenlemeler gündemde. AKP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitim süresi ve ara tatiller başta olmak üzere eğitim politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin’in değerlendirmeleri, eğitim sisteminde olası değişikliklerin kapıda olduğuna işaret etti.

ZORUNLU EĞİTİM YAŞI ERKENE ÇEKİLEBİLİR

Zorunlu eğitimin 18 yaştan 15 yaşa düşürüleceği ve 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Tekin, tartışmaların bu şekilde ifade edilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Çocukların bilgiye erişim imkanlarının geçmişe göre çok daha hızlı ve kolay hale geldiğine dikkat çeken Tekin, bu durumun eğitim politikalarında yeni değerlendirmeleri gündeme getirdiğini belirtti.

BAKAN TEKİN, KONUYA İLİŞKİN ŞU İFADELERİ KULLANDI:

“Biz 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışırken artık çocuklarımızın bilgiye erişiminin çok kolay olduğu bir dönemde, daha erken yaşlarda yükseköğretime devam edebilmesi gerektiğini konuşuyoruz. Zorunlu eğitimin yaşının biraz daha erken dönemlere çekilmesi yönünde bir tartışma vardı. Hâlâ kamuoyundaki bu tartışmaları izliyor, değerlendiriyoruz.”

ARA TATİLLER İÇİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Tekin’e yöneltilen bir diğer soru ise ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağı oldu. Bakan, bu konuda henüz kesin bir karar alınmadığını belirterek Bakanlık bünyesinde kapsamlı bir değerlendirme sürecinin sürdüğünü ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda her uygulamanın sonuçlarının düzenli olarak analiz edildiğini söyleyen Tekin, ara tatillerin de bu kapsamda incelendiğini dile getirdi.

Bakan Tekin, “Attığımız her adımı Bakanlık içinde izleme ve değerlendirme birimleri aracılığıyla takip ediyoruz. Yapılan uygulamaların pedagojik açıdan beklenen sonuçları doğurup doğurmadığını değerlendiriyoruz. Ara tatiller de bu değerlendirme sürecinin içinde yer alıyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kararımızı kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE YAPILACAK

Bakan Tekin, yaklaşan ara tatil döneminde öğretmenlerin çalışma programına ilişkin de yeni uygulamayı duyurdu. Buna göre öğretmenler seminer döneminde okula gitmeyecek ve programlarını çevrim içi olarak tamamlayacak.

Tekin, “Ara tatil dönemindeki seminerler artık online olarak yapılacak. Öğretmen arkadaşlarımız okula gelmeden bu süreci tamamlayacaklar. Kendilerine gerekli bilgilendirmeyi yaptık” ifadelerini kullandı.