Bakan Yusuf Tekin, Erzurum’daki temasları kapsamında eğitim editörlerinin sorularını yanıtladı. Millî Eğitim Akademisi’nde hazırlık sürecini tamamlayan öğretmen adaylarının beklemeden atanacağını vurgulayan Tekin, “Akademi eğitimi biter bitmez atamalarını yapacağız. Her sene alacağız.” dedi. Bu kapsamda eğitim ordusuna 10 bin yeni öğretmenin katılması planlanıyor.

LGS’DE YENİ DÜZENLEME SİNYALİ

Köklü okullardaki pansiyon sorununa da değinen Tekin, pansiyonlu ve pansiyonsuz kontenjanların ayrılacağını açıkladı. Bu düzenlemenin LGS kitapçığında yer alacağını belirterek, puanlara etkisinin henüz netleşmediğini ifade etti.

ULUSLARARASI PROGRAMLAR İÇİN HUKUKİ ZEMİN

İstanbul Erkek Lisesi başta olmak üzere yabancı dil ağırlıklı eğitim veren okullarla ilgili konuşan Tekin, Almanya ve Fransa ile yapılan eski anlaşmaların güncelleneceğini söyledi. Amaçlarının yıllardır fiilen uygulanan programları yasal zemine oturtmak olduğunu dile getirdi.

“ÖĞRENCİLERİMİZ RAHAT OLSUN”

LGS’ye yönelik yeni nesil sorularla ilgili endişelere de açıklık getiren Tekin, örnek soruların Milli Eğitim Bakanlığı platformları üzerinden yayımlandığını belirterek, sınav sisteminde bir değişiklik olmadığını vurguladı. “Öğrencilerimiz rahat olsunlar.” mesajı verdi.

EK DERS VE TAZMİNAT PAKETİ

Öğretmenlerin ek ders ücretlerine zam konusunun gündemde olduğunu söyleyen Tekin, uzman ve başöğretmenlik haklarını kapsayan bir paketin Maliye Bakanlığı ile görüşüldüğünü açıkladı. Ancak bu tazminatların emekliliğe yansıtılmasının yasal olarak mümkün olmadığını ifade etti.

FENOMEN ÖĞRETMENLERE YAKIN TAKİP

Sosyal medyada “fenomen” olan öğretmenlerle ilgili denetimlerin sürdüğünü belirten Tekin, Destekleme ve Yetiştirme Kursu açmayan okulların sistem üzerinden tespit edildiğini söyledi. Müfettişlerin süreci yakından izlediğini vurguladı.

YAPAY ZEKÂ İLE PLANLAMA

Nüfus projeksiyonlarının öğretmen atamalarında belirleyici olduğunu aktaran Tekin, TÜİK verileriyle 2040’a kadar planlama yaptıklarını kaydetti. Norm fazlası öğretmen sayısının 50 binin altına düştüğünü açıkladı.

KPSS VE YENİ SİSTEM

2024 KPSS ile atama ihtimalinin kalmadığını net bir dille ifade eden Tekin, mahkeme kararları dışında bu yönde bir adım atılmayacağını söyledi. 2025 KPSS için de benzer bir durumun söz konusu olduğunu belirtti.

ARA TATİL TARTIŞMASI GÜNDEMDE

Ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Tekin, 180 iş gününün fiilen tamamlanamadığını vurguladı. 2027 eğitim öğretim yılı takvimi hazırlanırken bu konunun değerlendirileceğini söyledi.

LAİKLİK TARTIŞMASINA TEPKİ

“Laiklik bildirisi”ne yönelik eleştirilere sert çıkan Tekin, kullanılan bazı ifadelerin demokratik eleştiri sınırlarını aştığını savundu. “Laikliği savunmak suç değil. Ben de laikliği savunuyorum.” diyerek tartışmalara noktayı koydu.