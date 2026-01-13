Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcılarla bir araya gelmek için İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti. Şimşek, Bank of America Securities tarafından düzenlenen konferansa katılan bir grup yatırımcıya yaptığı değerlendirmelerde enflasyon konusunda konuştu.

Bloomberg’de yer alan habere göre Bakan Şimşek, enflasyonun yıl sonunda yüzde 19’a düşebileceğini belirtti. Haberde Şimşek’in piyasalardan daha iyimser bir ton sergilediği vurgulandı. Şimşek yaptığı açıklamada enflasyondaki düşüşe destek için ÖTV’de temmuz ayında yapılacak artıştan vazgeçebileceklerini söyledi.

Bakan Şimşek Londra’daki temaslarının ardından New York’ta yatırımcılarla görüşecek. Şimşek, geniş katılımlı toplantıların yanı sıra dar kapsamlı ve hedefli birebir görüşmeler de gerçekleştirecek.

Yatırımcı buluşmalarında 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerin yapılması, 2026 yılı önceliklerinin konuşulması, yapısal reform gündemi ve Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarının ele alınması bekleniyor.

ENLFASYONDA SON DURUM

Merkez Bankası’nın son piyasa katılımcıları anketinde 2026 için enflasyon beklentisi en yüksek yüzde 25 olarak belirlenirken iyimser tahmin ise yüzde 21,5 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yaptığı açıklamada enflasyonda yüzde 20’nin altını hedeflediklerini söylemişti.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre enflasyon 2025’in aralık ayında yıllık yüzde 30,89 olurken aylık bazdaki artış yüzde 0,89 oranında gerçekleşti. Bağımsız araştırmacıların kurduğu ENAG ise enflasyonun aylık bazda yüzde 2,11 arttığını belirterek yıllık enflasyonu yüzde 56,14 oranında hesapladı.