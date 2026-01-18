Ekonomideki istikrarsızlık, hukuka olan güven Türkiye'deki yatırımcıyı yurt dışına kaçırırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışında sıcak para ve yeni yatırımcı avına çıkmıştı. Programı kapsamında Lonfra ve New York'ta toplantılara katılan Şimşek, 800'den fazla isimle görüştü.

15 TOPLANTIYA KATILDI

Şimşek'in perşembe ve cuma günü gerçekleştirdiği New York programı kapsamında 15 toplantı yapıldı. Bakan Şimşek, bilanço büyüklüğü yaklaşık 30 trilyon dolara ulaşan dünyanın önde gelen küresel yatırım kuruluşlarından 300'ü aşkın yatırımcıyla bir araya geldi.

800'DEN FAZLA İSİMLE GÖRÜŞTÜ

Şimşek, Londra ve New York programları kapsamında yaklaşık 88 trilyon dolar büyüklüğünde varlığı elinde bulunduran, kurumsal yatırım kuruluşlarından 800'den fazla isimle görüştü.