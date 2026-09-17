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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 15 Eylül 2026 tarihindeki Aksaray programında yer alan Aksaray Belediyesi ziyareti, resmi programda bulunmasına rağmen son dakikada gerçekleşmedi. Belediye önünde Bakanı karşılamak üzere bekleyen yaklaşık 20 belediye meclis üyesi, kurum müdürleri ve basın mensupları, program değişikliğini bekleyişin ardından öğrendi. Programın neden değiştirildiğine ilişkin ise resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

RESMİ PROGRAMDA VARDI, SON ANDA KALDIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Aksaray'da siyasi, ekonomik ve idari temaslarını tamamladı. Ancak günün en çok konuşulan gelişmesi, resmi programda yer almasına rağmen Aksaray Belediyesi ziyaretinin son anda iptal edilmesi oldu.

Valilik tarafından basın mensuplarına önceden iletilen program akışında Bakan Şimşek'in saat 16.00'da Aksaray Belediyesi'ni, ardından saat 16.30'da Aksaray Valiliği'ni ziyaret edeceği belirtilmişti.

Bu programa göre belediye binasında hazırlıklar tamamlandı, protokol üyeleri ve basın mensupları karşılama için yerlerini aldı. Ancak ATSO'dan ayrılan Bakan Şimşek'in güzergâhı değişti ve belediye yerine doğrudan Valiliğe geçmesi, programın seyrini değiştirdi.

PROGRAM AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NDA BAŞLADI

Bakan Şimşek'in Aksaray mesaisi, AK Parti Aksaray İl Başkanlığı ziyaretiyle başladı.

Parti binasında Bakanı;

AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk,

Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy,

Belediye Başkanı Evren Dinçer,

İl Genel Meclis Başkanı Latif Ağır,

ilçe ve belde belediye başkanları,

parti yöneticileri karşıladı.

Teşkilat mensuplarıyla selamlaşan Bakan Şimşek, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda parti yöneticileriyle bir araya geldi.

ATSO'DA EKONOMİ GÜNDEMİ MASAYA YATIRILDI

İl Başkanlığı programının ardından Bakan Şimşek'in ikinci durağı Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) oldu.

Saat 14.30'da Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek'in iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmesi beklenirken, salondaki katılımın beklenen yoğunluğa ulaşmaması dikkat çekti.

Program sırasında soru-cevap bölümünün yapılmayacağının belirtilmesi üzerine, salonda bulunan bir iş insanının toplantıyı terk ettiği de gözlemlendi.

Bu gelişme, günün dikkat çeken ayrıntılarından biri olarak konuşuldu.

BELEDİYE ÖNÜNDE UZUN BEKLEYİŞ

Günün en dikkat çekici anları ise ATSO programının ardından yaşandı.

Resmi programa göre Bakan Şimşek'in belediyeye geleceği bilgisi üzerine yeni hizmet binası önünde hareketlilik başladı.

Belediye önünde;

yaklaşık 20 belediye meclis üyesi,

kurum müdürleri,

belediye personeli,

çok sayıda basın mensubu

karşılama için hazır bulundu.

Dakikalar ilerledikçe bekleyiş uzadı.

Ancak Bakan Şimşek'in ATSO'dan ayrılmasının ardından belediyeye uğramadan doğrudan Aksaray Valiliği'ne geçtiği öğrenildi.

Yaklaşık bir saate yaklaşan bekleyişin sonunda belediye ziyaretinin iptal edildiği bilgisi katılımcılara ulaştı.

PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENİ AÇIKLANMADI

Yaşanan değişiklik sonrasında kamuoyunun merak ettiği en önemli soru, programın neden değiştirildiği oldu.

Ancak haberin hazırlandığı süreç itibarıyla;

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aksaray Valiliği, resmi program koordinasyonundan ziyaretin iptal gerekçesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla program değişikliğinin nedeni kamuoyuyla paylaşılmış değil.

VALİLİK PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ

Belediye ziyaretinin gerçekleşmemesinin ardından Bakan Şimşek, Aksaray Valiliği'nde temaslarını sürdürdü.

Valilikte;

Vali Murat Duru, protokol üyeleri ile bir süre görüşen Şimşek, daha sonra düzenlenen yemek programına katıldı.

Böylece günün resmi programında AK Parti İl Başkanlığı, ATSO ve Valilik ziyaretleri tamamlanırken, belediye ayağı gerçekleşmeden sona ermiş oldu.

NEDEN DİKKAT ÇEKTİ?

Programdaki değişiklik, siyasi kulislerde ve kent kamuoyunda dikkat çekti.

Bunun temel nedenlerinden biri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AK Parti hükümetinin bakanı olması ve Belediye Başkanı Evren Dinçer'in de AK Parti'den seçilmiş bir belediye başkanı olması nedeniyle belediye ziyaretinin resmi programda yer almasına rağmen gerçekleşmemesi oldu.

Öte yandan Aksaray'da geçmiş yıllarda gerçekleştirilen bakan ziyaretlerinde valilik ve belediye temaslarının genellikle birlikte yer aldığı biliniyor.

Bu nedenle son dakika değişikliği, alışılmış protokol akışından farklı bir gelişme olarak değerlendirildi.

BEKLEYENLER PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİNİ SON ANDA ÖĞRENDİ

Belediye önünde bekleyen meclis üyeleri, kurum müdürleri ve basın mensuplarının program değişikliğini uzun bekleyişin ardından öğrenmesi de günün öne çıkan ayrıntıları arasında yer aldı.

Karşılama hazırlıkları tamamlanmış olmasına rağmen ziyaretin gerçekleşmemesi, özellikle bekleyenler açısından organizasyon sürecine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

SESSİZLİK DE DİKKAT ÇEKTİ

Günün ardından dikkat çeken bir başka unsur ise AK Parti'nin Aksaray'daki en kıdemli isimlerinden Milletvekili Cengiz Aydoğdu'nun, program değişikliğine ilişkin kamuoyuna yansıyan herhangi bir açıklamasının bulunmaması oldu.

Bu durum da kentte yapılan değerlendirmelerde konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

Gözler Resmi Açıklamaya Çevrildi

15 Eylül 2026 tarihindeki Aksaray programı sonunda;

AK Parti İl Başkanlığı ziyareti gerçekleşti.

ATSO'da ekonomi toplantısı yapıldı.

Valilik programı tamamlandı.

Belediye ziyareti ise resmi programda yer almasına rağmen gerçekleşmedi.

Program değişikliğinin nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı için, belediye ziyaretinin hangi gerekçeyle iptal edildiği sorusu kamuoyunda yanıt bekleyen başlıklar arasında yer almayı sürdürüyor.