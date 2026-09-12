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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MKYK toplantısında emeklilere yönelik gerçekleştirilen hazırlıkları anlattı. Emekli gelirlerinin artırılması ile ihtiyaç sahibi 60 yaş üzerindeki vatandaşlara konut ve gıda desteği verilmesini içeren önerilerin ardından Şimşek, kapsamlı bir çalışma yapılacağını açıkladı. Şimşek, 2027 ve 2028'i işaret etti. Hazırlanacak planın kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağı belirtildi.





EMEKLİLERİN HESABINA 25 BİN TL YATIRILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ayrıntıları açıklandı.

Yaklaşık iki saat süren toplantının ana gündemini ekonomi ve emeklilerin yaşadığı sorunlar oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program başta olmak üzere ekonomideki gelişmelere ilişkin geniş bir sunum yaptı.

ENFLASYONLA MÜCADELEDEKİ GÜÇLÜK

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre Şimşek, mevcut ekonomi programının hedeflerini ve uygulama sürecinde karşılaşılan güçlükleri anlattı. Fiyatların geçmiş dönem enflasyonuna göre belirlenmeye devam etmesinin, enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığını söyledi.

Toplantıda bazı MKYK üyeleri, emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi için yeni adımlar atılması

gerektiğini dile getirdi. İhtiyaç sahibi 60 yaş üzerindeki vatandaşlara konut ve gıda desteği verilmesi ile

emeklilerin gelirlerinin artırılması önerildi.

ERDOĞAN'A SUNULACAK

Bu önerilerin ardından Şimşek’in, emeklilere yönelik bir çalışma yürütüleceğini söylediği bildirildi. Hazırlanacak çalışmanın yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağı belirtildi.

Şimşek’in ayrıca özellikle 2027 ve 2028 yıllarında emeklilere yönelik bazı yeni düzenlemelerin gündeme

gelebileceği mesajını verdiği aktarıldı.