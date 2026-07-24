Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, turizm sektöründe istihdamı desteklemek amacıyla yeni bir prim desteği programını açıkladı. Belirli şartları sağlayan Turizm İşletme Belgeli konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için aylık 3 bin 500 TL prim desteği sağlanacak.
Bakan rakam vererek açıkladı: Turizm çalışanlarına müjde; her ay prim desteği verilecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, turizm sektöründe çalışanlara yönelik yeni prim desteğini duyurdu. Belirli şartları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her sigortalı için Mayıs-Aralık 2026 döneminde aylık 3 bin 500 TL prim desteği verilecek.Züleyha Öncü
8 AY BOYUNCA PRİM DESTEĞİ SAĞLANACAK
Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, destek programı 2026 yılının Mayıs-Aralık dönemini kapsayacak.
Belirlenen kriterleri karşılayan Turizm İşletme Belgeli konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için her ay 3 bin 500 lira prim desteği sağlanacak.
Yeni uygulamanın, turizm sektöründe istihdamın korunması ve kayıtlı çalışmanın teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.
TURİZM SEKTÖRÜNE 6 MİLYAR LİRALIK KAYNAK
Destek programı kapsamında turizm sektörüne toplam 6 milyar liralık kaynak ayrıldı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, turizmin Türkiye'nin istihdamına önemli katkı sağlayan sektörlerden biri olduğunu belirterek, desteğin yıl sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.
Işıkhan paylaşımında, "Ülkemizde birçok sektörü destekleyen, istihdam kapasitemizi güçlendiren, bacasız sanayimiz turizm sektörü için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz...
Sektörde faaliyet gösteren belirli şartları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3 bin 500 lira destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Prim desteğinden, Turizm İşletme Belgeli ve bakanlığın belirlediği şartları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar yararlanabilecek. Uygulamanın detayları ve başvuru sürecine ilişkin bilgilerin ilgili kurumlar tarafından paylaşılması bekleniyor.
Yeni destek programıyla turizm sektöründeki işletmelerin üzerindeki prim yükünün hafifletilmesi, istihdamın korunması ve çalışanların kayıtlı istihdamının desteklenmesi hedefleniyor.
Özellikle sezon boyunca faaliyet gösteren konaklama tesislerinin bu destekten önemli ölçüde faydalanması bekleniyor.
Destek, doğrudan çalışanlara ödeme olarak yapılmayacak. İşverenlerin sigorta prim yükünü azaltmayı hedefleyen uygulamanın, turizm sektöründe istihdamın korunmasına ve çalışanların iş güvencesinin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.