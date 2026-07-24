Bakan rakam vererek açıkladı: Turizm çalışanlarına müjde; her ay prim desteği verilecek

TURİZM SEKTÖRÜNE 6 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Destek programı kapsamında turizm sektörüne toplam 6 milyar liralık kaynak ayrıldı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, turizmin Türkiye'nin istihdamına önemli katkı sağlayan sektörlerden biri olduğunu belirterek, desteğin yıl sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.