Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Üniversite öğrencilerinin beklediği 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başvuruların alınmaya başladığını duyurarak öğrencilerin işlemlerini e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebileceğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından sağlanan burs ve öğrenim kredisi için başvuru ekranının açıldığını belirtti. Bakan, başvuru işlemlerinin tamamlanması için tanınan sürenin 16 Ekim saat 23.59’da dolacağını kaydetti.

Öğrencilere yönelik mesajında desteğin devam edeceğini ifade eden Bak, gençlerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti. Bakan Bak, paylaşımında, “Tüm imkanlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz” açıklamasına yer verdi.