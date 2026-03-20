“BAYRAMLAR KARDEŞLİĞİ GÜÇLENDİRİR”

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Bolat, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Bayramların toplumsal dayanışmayı artıran özel günler olduğuna dikkat çeken Bolat, bu günlerin gönül köprüleri kurduğunu ifade etti.

EKONOMİ VE REFAH VURGUSU

Bolat, mesajında ekonomik hedeflere de değinerek, vatandaşların refah seviyesini yükseltmek için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen “Türkiye Yüzyılı” vizyonu kapsamında, piyasaların sağlıklı işleyişi ve ülke ekonomisinin güçlendirilmesi için kararlı adımlar atıldığını belirtti.

GAZZE İÇİN BARIŞ TEMENNİSİ

Bayram mesajının önemli bir bölümünü uluslararası gelişmelere ayıran Bolat, özellikle Gazze için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bolat, “Başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın Gazze başta olmak üzere zulüm altındaki tüm mazlum coğrafyalara barış ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.

BİRLİK VE BEREKET TEMENNİSİ

Bayramın toplumsal birlikteliği pekiştirmesi gerektiğini vurgulayan Bolat, mesajını tüm İslam âlemi için huzur, bereket ve esenlik dilekleriyle tamamladı.