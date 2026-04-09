İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bakü’de ziyaretlerini sürdürüyor. Çiftçi, programı kapsamında Azerbaycan’ın merhum lideri Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret ederek kabre çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Bakan Çiftçi daha sonra Bakü’de bulunan Azerbaycan ve Türk şehitliklerine giderek anıtlara çelenk bıraktı. Ziyaret sırasında iki ülke arasındaki tarihi bağlara vurgu yapıldı.

“TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ KÖKLÜ BİR GEÇMİŞE DAYANIYOR”

Türk Şehitliği’nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Çiftçi, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin derin tarihi ve kültürel bağlara dayandığını ifade etti.

Çiftçi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Azerbaycan halkına yönelik sözlerini hatırlatarak, “Azerbaycan halkının sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir” ifadesinin iki ülke arasındaki kardeşliği en iyi şekilde anlattığını söyledi.

“BİR MİLLET İKİ DEVLET ANLAYIŞI”

Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev’in “Bir millet, iki devlet” sözünün de Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini güçlü biçimde özetlediğini dile getiren Çiftçi, şu değerlendirmede bulundu:

“İki devlet ve iki kardeş halk arasındaki birliği daha da güçlendirmek, ilişkileri pekiştirmek amacıyla Azerbaycan’dayız. Kardeşlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum.”

TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK

Bakan Çiftçi, iki ülke arasındaki siyasi ve tarihi bağların gelecekte daha da gelişeceğini belirterek, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlik ve dayanışmanın güçlenerek devam edeceğini ifade etti.