Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, denizlerin en önemli oksijen kaynağı olan ve "denizlerin ormanları" şeklinde nitelendirilen deniz çayırlarını korumak amacıyla başlattığı çalışmalarda önemli bir aşamaya geldi. Bakan Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabı üzerinden "mavi mirası koruyoruz" mesajıyla projenin detaylarını içeren bir video paylaştı.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada sistemin faydalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Mapa Şamandıra Sistemi sayesinde deniz çayırları korunacak, kontrolsüz demirlemenin önüne geçilecek, deniz trafiği düzene girecek, deniz turizmi sürdürülebilir hale gelecek, hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımı sağlanacak."

PİLOT BÖLGE FETHİYE-GÖCEK OLARAK BELİRLENDİ

Dünyadaki oksijenin yüzde 70'ini üreten deniz çayırlarını koruma altına alan projenin altyapı çalışmaları ilk olarak 2024 yılında başlatıldı. Mapa Şamandıra Projesi, pilot bölge olarak belirlenen 90 bin 20 kilometrelik bir alana sahip Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek-Dalaman koylarında uygulanıyor. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar bölgedeki 17 koya, 926 deniz mapası ve 906 tonoz yerleştirildi. Şu anda 856 tekneye hizmet verebilecek kapsamlı bir deniz koruma ağı oluşturulmuş oldu.

RASTGELE DEMİR ATMA DÖNEMİ SONA ERİYOR

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte koylarda teknelerin rastgele demir atması engellenecek ve deniz tabanında meydana gelen fiziksel tahribatın önüne geçilecek. Deniz çayırları ile hassas denizel habitatların etkin biçimde korunması sayesinde ekosistem dengesinin sürekliliği sağlanacak. Ayrıca deniz suyu kalitesini bozabilecek tüm faaliyetler, önleyici bir yaklaşımla kontrol altında tutulacak.

Su altına bırakılan tonozlar ve koylara kurulan yeni sistem vasıtasıyla, kıyı yapılarına zarar veren kontrolsüz tekne bağlama alışkanlıkları tamamen bitirilecek. Böylece koylardaki yoğun tekne trafiği düzene sokularak deniz turizminin doğaya zarar vermeden sürdürülmesi amaçlanıyor.

DERİA UYGULAMASI İLE ÇEVRİM İÇİ REZERVASYON BAŞLIYOR

Proje kapsamında teknolojik bir altyapı da devreye alınıyor. "deria.gov.tr" adresli DERİA web mobil uygulamasının altyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına getirildi. Test süreci devam eden dijital platform sayesinde tekne sahipleri ve kaptanlar, Göcek bölgesindeki tüm koyları harita tabanlı bir arayüz üzerinden anlık olarak izleyebilecek. Kullanıcılar, uygun bağlama noktalarını inceleyerek sistem üzerinden çevrim içi rezervasyon yapma imkanına kavuşacak.

Bunun yanı sıra denizciler, şamandıralar üzerine yerleştirilen QR kodları telefonlarına okutarak bağlama işlemlerini kendi başlarına, hızlı ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirebilecek. Şamandıralara QR kod işaretleme işlemlerinin ise planlandığı şekilde sürdürüldüğü bildirildi.