Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Bakanlık binasında bir araya geldi.

Gerçekleşen kabulün ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Kurum, kritik görüşmeye dair şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizle uyum ve işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."