Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Çorum’da kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında düzenlenen “Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni” için bulunduğu kentte vatandaşlarla da bir araya geldi.

CUMA NAMAZININ ARDINDAN İNCELEME

Ulu Camisi’nde cuma namazını kılan Bakan Kurum, namazın ardından kent merkezinde yürüyerek esnafı ziyaret etti. Kurum, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.

Program kapsamında Çorum Meydanı, Dar Arasta ve Saat Kulesi çevresinde yürütülen sağlıklaştırma çalışmaları ile Hanönü Meydanı’ndaki düzenlemeleri yerinde inceleyen Kurum, yetkililerden yürütülen projelere ilişkin bilgi aldı.

ZİYARET GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Bakan Kurum, Çorum programına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında Çorumluların ilgisine dikkat çeken Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“Uğradığımız her kapıda sevgi dolu, neşeli, heyecanlı bir karşılama. Çorum’u çok özlemişiz.”