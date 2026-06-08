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T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya Bonn'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Yardımcı Organları 64. Oturumu’na katıldı. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel iklim hedeflerine ulaşmanın ancak güçlü uluslararası iş birliği ve ortak hareket etme iradesiyle mümkün olduğunu vurguladık" dedi.

'BİLİME DAYALI YOL HARİTASI ÇIKARACAĞIZ'

Kurum sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bonn’dayız. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Yardımcı Organları 64. Oturumu’nda 50’den fazla ülke temsilcisine seslendik. Küresel iklim hedeflerine ulaşmanın ancak güçlü uluslararası iş birliği ve ortak hareket etme iradesiyle mümkün olduğunu vurguladık. COP30’dan COP31’e uzanan süreçte, müzakereleri uygulamayla buluşturacak adımları ve COP31’in temel gündem başlıklarını değerlendirdik. Yarın COP31 Eylem Gündemi’nin ana çerçevesini paylaşacağız. Bilime dayalı, somut hedefleri ve net çıktıları olan bir yol haritasını ortaya koyacağız."