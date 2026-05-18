Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakü’de düzenlenen 13’üncü Dünya Şehircilik Forumu'nun (WUF13) resmi açılış törenine katıldığını paylaştı.

Kurum şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen kent diplomasisinin en önemli küresel platformlarından biri olan 13’üncü Dünya Şehircilik Forumu’nun açılışına katıldık. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’i dinledik. Forumun; daha dirençli, daha yeşil ve daha güçlü şehirler inşa etme vizyonuna katkı sunacağına inanıyor, bu kıymetli organizasyonu düzenleyen BM-Habitat’a, nazik ev sahipliği için dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a teşekkür ediyorum”