Dört ay önce yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle organ bağışı işlemlerinin dijital ortama taşınarak çok daha erişilebilir hâle getirildiğini hatırlatan Bakan Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bu tarihten itibaren e-Devlet ve e-Nabız platformları aracılığıyla 64 bin 195 vatandaşımız dijital vasiyet oluşturarak organ bağışçısı olmayı tercih etti. Toplamda 186 bin 445 doku ve organ bağışı geleceğe umut olarak kaydedildi. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşadığımız bu günlerde iyiliği hep birlikte artıralım. Bir vasiyetiniz başka bir insana şifa, bir aileye yeniden umut kaynağı olsun.”