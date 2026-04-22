Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin İran’a yönelik sağlık yardımı kapsamında önemli bir adım attığını açıkladı.

Bakan Memişoğlu, ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri yüklü 6 tırlık yardım konvoyunun 24 Nisan’da yola çıkarak İran’a ulaşacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık alanındaki dayanışma anlayışına dikkat çekerek, “İnsanın olduğu her yerde sağlığı ve şifayı desteklemek bizim sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

Yardım konvoyunun Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran’a geçeceği belirtildi.