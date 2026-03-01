ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Tahran yönetiminin misillemeleri, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısını yeniden yükseltti.

Artan belirsizlik ortamında yatırımcıların temkinli davrandığı gözlenirken, Türkiye’de de piyasalara dair bazı iddialar gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul’un pazartesi günü kapatılacağı yönündeki söylentilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şimşek, jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiğini ve ekonominin olası etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini belirtti.

Türkiye ekonomisinin güçlü makroekonomik temellere sahip olduğunu vurgulayan Şimşek, geçmişte yaşanan iç ve dış şoklara karşı dayanıklılığın ortaya konduğunu ifade etti. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gerekirse gerekli adımların atılacağını da kaydetti. Ayrıca vatandaşları spekülatif haberlere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

DMM’DEN UYARI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) da bazı sosyal medya hesaplarında Borsa İstanbul’un kapatılacağı iddialarının dolaşıma sokulduğunu duyurdu. Açıklamada, yetkili kurumlar nezdinde bu yönde alınmış ya da değerlendirme aşamasında herhangi bir karar bulunmadığı belirtildi.

Paylaşımların piyasalarda panik ve güvensizlik yaratmayı amaçlayan manipülasyon girişimi olduğu vurgulanırken, asılsız içeriklerle ilgili yasal süreçlerin başlatıldığı ifade edildi.

