İstanbul’da TOKİ tarafından hayata geçirilen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında hazırlanan örnek daireler görücüye çıktı. Modern ve sade mimarisiyle dikkat çeken konutlar, uygun ödeme seçenekleri sayesinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Projede hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başladı. Binlerce kişinin umutla takip ettiği proje, dar ve orta gelirli ailelere ev sahibi olma fırsatı sunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından örnek dairelerin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, paylaşımında “Örnek daire değil, çiçek gibi bir yuva” ifadelerini kullanarak projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.