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Kaynak: ANKA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Eylül 2017’de Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi’nin 9’uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Kurum, 9 yıl önce atılan adımın bugün küresel ölçekte karşılık bulduğunu belirterek Sıfır Atık yaklaşımının Türkiye’nin COP31 Başkanlığı döneminde iklim mücadelesinin önemli başlıklarından biri olacağını ifade etti. Bakanlık da daha önce Sıfır Atık yaklaşımını Türkiye’nin COP31 öncelikleri arasında göstermişti.

“DÜNYA ORTAK EVİMİZ”

Paylaşılan videoda, iklim değişikliğinin yalnızca belirli ülkeleri veya bölgeleri ilgilendiren bir sorun olmadığına dikkat çekildi. Kuraklık, sel ve yangın gibi afetlerin sınır tanımadığı belirtilirken, iklim krizinin etkilerinin özellikle kırılgan toplumlar üzerinde daha ağır hissedildiği vurgulandı.

Sıfır Atık Hareketi’nin “israf etme, dönüştür” ve “atma, yeniden kullan” anlayışıyla başladığı hatırlatılarak, tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesinin iklim mücadelesinin önemli parçalarından biri olduğu ifade edildi.

“DÜNYANIN ATEŞİNİ DÜŞÜRME ZAMANI”

Videoda, doğayla kurulan ilişkinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek iklim krizinin geleceğin değil, bugünün sorunu olduğu mesajı verildi.

Türkiye’nin COP31 Başkanlığı döneminde Sıfır Atık yaklaşımını küresel iklim gündemine taşımayı hedeflediği belirtilirken Kurum, paylaşımını “Ortak evimiz için, ortak geleceğimiz için, dünya için sıfırdan COP31’e” sözleriyle tamamladı.