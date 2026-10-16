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Kaynak: AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sağanak yağış nedeniyle yayımlanan meteorolojik uyarılara ilişkin, "Bizler tüm tedbirlerimizi alıyoruz, vatandaşlarımızın da dikkatli olması büyük önem taşıyor. Lütfen meteorolojik uyarıları takip edelim, risk oluşturabilecek durumlardan uzak duralım." dedi.

'DİKKATLİ OLMAK ÖNEM TAŞIYOR'

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kuvvetli yağışların devam edeceğini ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul'un Anadolu Yakası için bugün akşam ve yarın öğle saatlerinden sonrasına yönelik turuncu uyarısı bulunduğunu ifade etti.

Yarın Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Yalova için turuncu kodlu, 36 il için ise sarı kodlu meteorolojik uyarı bulunduğunu kaydeden Kurum, şunları söyledi:

"Bizler tüm tedbirlerimizi alıyoruz, vatandaşlarımızın da dikkatli olması büyük önem taşıyor. Lütfen meteorolojik uyarıları takip edelim, risk oluşturabilecek durumlardan uzak duralım."