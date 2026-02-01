Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Bakanlık koordinesinde gerçekleştirilen “Asrın İnşa Seferberliği” çerçevesinde Hatay’da 153 bin 755 konut ve iş yeri tamamlandı.

Bu kapsamda Habib-i Neccar Camii’nin yanı sıra Tarihi Uzun Çarşı, Hükümet Konağı ve Tarihi Meclis binası gibi şehrin simge yapıları da yeniden inşa edilerek ihya edildi.Konya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde yürütülen çalışmalarda, caminin enkazındaki taşlar tek tek toplanarak korundu. Her metrekare büyük özenle aslına sadık kalınarak inşa edildi, ince detaylar ustalıkla yeniden işlendi.

Cami, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle yeniden ibadete açıldı.

“EVİMİ DEĞİL, CAMİMİ MERAK ETTİM”

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından caminin 28 yıllık imamı Antakyalı Fethullah Uğraş’ın “Evimi değil, camimi merak ettim” sözünü paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Çünkü Habib-i Neccar Antakya’nın kalbiydi. Çok şükür yeniden ibadete açıldı. Hatıralar, dualar ve umutlar eskisi gibi yine bu kubbenin altında buluşuyor.”

Paylaşımdaki videoda İmam Uğraş, caminin enkazını görmenin kendisi için anlatılmaz bir acı olduğunu dile getirdi. Depremde kendi evinin de yıkıldığını belirten Uğraş, şunları kaydetti:

“Ama Habib-i Neccar Cami kadar evimi merak etmedim desem yeridir. Hatay’da 1200 imamdan bir tanesiyim. Beni ayrıcalıklı kılan Habibi Neccar Cami’nde, Habib-i Neccar Hazretleri’nin gölgesinde hizmet etmek.”

İnşaat sürecinde camiyi ziyaret ettiğini anlatan Uğraş, işçilerin kendisini görünce avluda birlikte namaz kılmayı teklif ettiklerini, namaz sonrası tarif edilemez duygular yaşadıklarını ifade etti.

Minarenin metre metre yükselişine tanıklık ettiklerini söyleyen Uğraş, her safhanın ayrı bir heyecan verdiğini ve caminin yeniden hayata döndürülmesinin Antakyalılar için çok büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.