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Kaynak: Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda COP31 Danışma Kurulu ile çevrim içi toplantı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Kurum, toplantıda COP31 hazırlıkları, zirvenin vizyonu ve hedefleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunulduğunu belirtti.

UZMAN İSİMLER BİR ARAYA GELDİ

COP31 sürecinde Danışma Kurulu'nun en önemli paydaşlardan biri olacağını vurgulayan Kurum, dünyanın farklı bölgelerinden alanında uzman isimlerin kurulda yer aldığını ifade etti.

Toplantıda kurul üyelerinin görüş ve beklentilerinin de dinlendiğini aktaran Kurum, hazırlık sürecinin ortak akıl anlayışıyla yürütüldüğünü kaydetti.

"SADECE BİR KONFERANS OLMAYACAK"

Bakan Kurum, COP31'in yalnızca düzenlenen bir konferans olarak kalmaması gerektiğini belirterek, zirvenin küresel iklim politikalarına yön veren önemli bir platform haline gelmesini hedeflediklerini ifade etti.

"KÜRESEL İKLİM MÜCADELESİNİN ANAHTARI YAPACAĞIZ"

Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"COP31'i ortak akıl, diyalog, uzlaşı ve eylem temelinde yürütülen, küresel iklim mücadelesine katkı sağlayan önemli bir platform haline getirmeyi hedefliyoruz."

Bakan Kurum, COP31 hazırlıklarının önümüzdeki süreçte de farklı paydaşların katkılarıyla sürdürüleceğini belirtti.