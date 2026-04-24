Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TGRT Haber canlı yayınına katılarak, Gürkan Hacır ve Fatih Atik'in sorularını cevapladı. Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNDE YENİ AŞAMA: KURALAR SÜRÜYOR

500 bin sosyal konut tarihin en büyük sosyal konut projesi. Milletimiz, muhalefetin eleştirdiği TOKİ'ye güvenini yaptığı 5 milyon 200 bin başvuruyla gösterdi. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kurallarımızı çekmeye başladık ve bugüne kadar 406 bin konutun kurasını çektik ve hak sahiplerini belirledik. Yarın 100 bin konut kurasını çekeceğiz. 1 milyon 100 bin kişi kura sonucunu merakla bekliyor.

İLK TESLİMATLAR 2027’DE BAŞLAYACAK

İlk konutlarımızı 2027 yılının mart ayında teslim edeceğiz. Teslimlere deprem bölgesinden başlayacağız. Oradaki hassasiyetimiz devam ediyor. Yani hak sahibi vatandaşlarımızın konutlarını teslim ettik ama bir taraftan da orada evi olmayan, gerçekten bugün zor şartlarda yaşayan vatandaşımızı önceliklendirdik. Ve deprem bölgesinden başlayacağız. Ardından da diğer illerde devam edeceğiz. Ve söz verdiğimiz gibi 2028 yılında da 500 bin sosyal konutu 81 ilde inşasını bitirip vatandaşlarımıza etmiş olacağız.

Konut yapımında varsa eğer Hazine arazileri yoksa özelden temin etmeye çalışıyoruz. Örnek dairelerimizi yaptık. Şehit ve gazi ailelerimize her ilde ayırdığımız kontenjanlar vardı, tamamı kuraya takılmadan hak sahibi oldu. İstanbul'da da şehit ve gazi ailelerinin hepsi hak sahibi oldu.

Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin evsizlerin sokaklarda yaşadığı, sosyal devletin rafa kaldırıldığı bir dünyada yaşıyoruz.

YENİ KONUTLARIN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

1+1'den 2+1'e kadar yani 55 metrekare ile 80 metrekare arasında değişen büyüklükte daireleri planladık, projelendirdik. Ve bu projeler iklim değişikliğine duyarlı, ısı yalıtımlı, kendi enerjisini üreten, suyunu yeniden arıtıp kullanan, yağmur sularını toplayıp bahçe sulamasında kullanan, aslında sıfır atık uyumlu diyeceğimiz binalar.

İSTANBUL’A ÖZEL 15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT GELİYOR

İstanbul'da vatandaşımızın kira fiyatlarıyla ilgili bir sorunu var. Biz de ilk defa Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 15 bin kiralık sosyal konut yapıyoruz. Ağustos ayında 2 bin konutu vatandaşlara kiralık konutu teslim edeceğiz. Kiralık konutlar dağda bayırda olmayacak, şehir merkezlerinde olacak. Hak sahibi vatandaş 3 yıl orada oturabilecek. 15 bin konut 3 yıl içinde tamamlanacak. Burada ihtiyaç sahibi ailelerimiz başvuru yapacaklar. Kentsel dönüşüme girmiş, onlara da kontenjan ayıracağız. Evini dönüştürmek istiyor ama ya o kira destekleriyle uygun bir ev bulamadığı için dönüşüme de giremiyor. O vatandaşlarımızı kurayla belirleyeceğiz ve bu vatandaşımız, yani örneğin oradaki kira bedeli 30 bin lira diyelim. Bunun yarısı bedelle belki yarısının da altında hesaplayacağız biz onları, öyle bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o eve 3 yıllık oturacak.

İktidarımızda 2.5 milyon kentsel dönüşüm projesi yaptık. Bunun 1 milyon 250 bini İstanbul'da. Öyle meydanda konuşmakla, söz vermekle olmuyor. İşi yapacaksınız. Millet sizden bunu bekliyor. Yani o yüzden biz depremi milletin bir beka meselesi olarak görüyoruz.