Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 'İlk Evim Arsa Projesi' kapsamında 235 bin 439 adet hak sahibinin belirlendiğini duyurdu. Kurum, bugüne kadar 120 bin hak sahibi için planlama çalışmalarının tamamlandığını ve tahsis sürecine geçildiğini bildirdi.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan’ın soru önergesini yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 2 bin adet proje alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kurum, planlama alanı tespiti ve İmar Kanunu çerçevesinde talep toplanan ilçelerde proje alanlarının yer seçimi ve 25’in üzerinde kurumun görüşlerinin toplanması, harita üretilmesi, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması, imar planlarının hazırlanması, onaylanması, plan askı süreçleri ve imar uygulamalarının yapılması gibi her bir proje için ayrı ayrı devam eden süreçler tamamlandıktan sonra tahsis sürecine geçilebildiğini belirtti.

'10 BİN ADET İŞ YERİ YAPILMASI PLANLANIYOR'

İlk İşyerim Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, Türkiye genelinde farklı il ve ilçelerde 40 adet projenin yürütüldüğünü belirtti. Bu projeler kapsamında 50 m2, 100 m2, 150 m2, 200 m2’lik işyerleri planlanacak şekilde yaklaşık 10 bin adet işyeri yapılmasının planlandığını kaydeden Kurum, proje kapsamında genel olarak hak sahipliği kuralarının çekildiğini dile getirdi.