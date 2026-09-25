Kaynak: ANKA

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York’ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte düzenlenen COP31 İklim Uygulama Köprüsü Pilot Ülkeler Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Kurum’un yönettiği toplantıda, BRIDGE kapsamında çalışmaya başlayan ilk pilot ülkeler açıklandı.

Toplantıda COP30 Başkanı Andre Correa do Lago, COP32 Başkanı ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos, COP29 Azerbaycan Baş Müzakerecisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev ile Avustralya İklim Değişikliği, Enerji, Çevre ve Su Bakan Yardımcısı Kushla Munro da yer aldı.

COP31’in yaklaşımını “Diyalog, Uzlaşı ve Aksiyon” sözleriyle anlatan Kurum, ülkelerin iklim hedeflerini hayata geçirirken karşılaştıkları güçlükleri şöyle ifade etti:

“Birçok ülke ne yapması gerektiğini gayet biliyor. İklim hedefleri, kalkınma öncelikleri ve sektörel stratejileri var. Ancak bu öncelikleri uygulanabilir yatırım programlarına ve projelere, projeleri de finansmana ve somut sonuçlara dönüştürürken önemli güçlüklerle karşılaşıyor. Diğer tarafta önemli bir teknik ve finansal destek kapasitesi bulunuyor. Birleşmiş Milletler sistemi, kalkınma bankaları, iklim fonları, uluslararası finans kuruluşları, ikili ortaklar ve özel sektör önemli imkanlar sunuyor. Ancak bu imkanlarla ülkelerin öncelikleri her zaman doğru zamanda ve doğru şekilde buluşamıyor. Köprü tam olarak bu boşluğa cevap vermeyi amaçlıyor.”

“HEDEFİMİZ TAAHHÜTLERİ YATIRIMA DÖNÜŞTÜRMEK”

BRIDGE’in yeni bir fon ya da mevcut kurumlara alternatif bir yapı olmadığını belirten Kurum, girişimin amacına ilişkin şunları söyledi:

“İklim hedeflerini ulusal kalkınma öncelikleri ve finansman imkanlarıyla daha güçlü biçimde buluşturmak istiyoruz. Uygulamanın önündeki darboğazları tespit etmek, ülkelerin yatırım hazırlığını güçlendirmek ve mevcut uluslararası destek ekosisteminden daha etkin yararlanmalarını sağlamak istiyoruz. Köprü, ülkelerin kendi önceliklerinden ve mevcut ulusal sistemlerinden hareket eden, var olan kapasiteyi ve destek imkanlarını uygulama etrafında daha güçlü biçimde buluşturmayı amaçlayan ülke odaklı bir girişimdir. Hedefimiz taahhütleri uygulamaya, uygulamayı yatırıma, yatırımı ise somut sonuçlara dönüştürmektir.”

İLK PİLOT ÜLKELER ETİYOPYA, FİJİ, ENDONEZYA, PAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN

Kurum, BRIDGE kapsamında çalışmaya başlayan ilk pilot ülkelerin Etiyopya, Fiji, Endonezya, Pakistan ve Özbekistan olduğunu açıkladı. Pilot ülkelerin girişimin gelişiminde de rol oynayacağını belirten Kurum, şöyle konuştu:

“Bu ülkeleri yalnızca Köprü’den yararlanacak ülkeler olarak görmüyoruz. Onların deneyimleri, ihtiyaçları ve geri bildirimleri Köprü’nün nasıl şekilleneceğine de doğrudan katkı sağlayacak. Çünkü Köprü’yü ülkeler için olduğu kadar, ülkelerle birlikte şekillenen bir girişim olarak görüyoruz. Uygulama güçlü ortaklıklar gerektiriyor. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile kurduğumuz ortaklığa çok büyük önem veriyoruz.”

“FİNANSMAN, TAAHHÜTLERLE SONUÇLAR ARASINDAKİ KÖPRÜDÜR”

UNDP’nin küresel uzmanlığının girişime katkı sağlayacağını dile getiren Kurum, iklim finansmanına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“İklim finansmanı bizim için başlı başına bir amaç değil, taahhütlerle sonuçlar arasındaki köprüdür. Hükümetleri, uluslararası kuruluşları, kalkınma bankalarını, iklim fonlarını, yatırımcı ve özel sektörü uygulama için ortaklık kurmaya davet ediyoruz. Antalya’ya giderken hedefimiz yalnızca bir girişim başlatmak değil. İlk ülkelerimizle somut ilerleme kaydetmek, yeni ülkeleri sürece dahil etmek, finans ve kalkınma aktörlerinin katılımını güçlendirmek ve COP31 sonrasında da ülkelerin uygulama çabalarına hizmet edecek kalıcı bir miras bırakmak istiyoruz.”

“UYGULAMANIN ÖNÜNDEKİ DARBOĞAZLARI BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

COP31’in Türkiye ve Avustralya arasındaki ortaklığa dayandığını belirten Kurum, BRIDGE’in Antalya’daki zirveye giden süreçte üstleneceği role ilişkin şunları kaydetti:

“Antalya’da hedefleri hayata geçirerek ortak iradeyi, güçlü ortaklıkları ve yine somut uygulamaları da ortaya koymak istiyoruz. İklim Uygulama Köprüsü bu yaklaşımın somut araçlarından biri olacak. Ülkelerin öncelikleriyle, ihtiyaçlarıyla uluslararası destek kapasitesini daha doğru biçimde buluşturacak ve uygulamanın önündeki darboğazları birlikte aşacak, ilk ülkelerimizden başlayarak sahada sonuç üretmeye odaklanacağız. Bugün New York’ta bu yolun önemli bir adımını hep birlikte atıyoruz.”

Toplantıda İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar’ın sunumunun ardından pilot ülkelerin bakanları söz aldı. Ortaklar Diyaloğu Oturumu’nda ise uluslararası finans kuruluşlarının yöneticileri ve ülke temsilcileri görüşlerini paylaştı.

Kurum, kapanış konuşmasında, “Antalya’da hep birlikte ilerleme kaydetmek, teknik ve finansal anlamda ortaklarımızla iş birliğini güçlendirmek ve bugün ortaya atılan katkıları uygulamaya taşımak istediğimizi bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Sizlerin bilgi, deneyim, kapasite ve finansman imkanlarıyla Köprü’ye aktif katkı sunmalarınızı bekliyoruz. İklim Uygulama Köprüsü tüm dünyamıza hayırlı olsun” dedi.