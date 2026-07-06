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Kaynak: AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Her Mahallesiyle İstanbul” Mahalle Başkanları Toplantısı’na katıldı.

TOPLANTI HALİÇ KONGRE MERKEZİ’NDE DÜZENLENDİ

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Haliç Kongre Merkezi’ndeki programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, il yürütme kurulu üyeleri, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve İstanbul’un 39 ilçesindeki 961 mahalleyi temsilen mahalle başkanları katıldı.

“BAŞARI HİKAYESİNİ SİZLERLE YAZIYORUZ”

Programda konuşan Bakan Kurum, “Türkiye Yüzyılı” hedeflerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kararlılıkla yürüdüklerini belirterek İstanbul teşkilatına teşekkür etti.

Kurum, “Eğer 25 yıldır bu başarı hikayesini yazıyorsak, bunu sizlerle birlikte yazıyoruz.” ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VURGUSU

İstanbul’a özel önem verdiklerini belirten Kurum, kentteki dönüşüm çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

“Yaptığımız her iki kentsel dönüşümden biri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Dönüşüm, mahalle mahalle kurulan güven ilişkisiyle başarıya ulaşır. Vatandaşlarımızı kentsel dönüşüme teşvik edecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.”

ÖZDEMİR’DEN BELEDİYECİLİK ELEŞTİRİSİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise İstanbul’un son yıllarda büyükşehir belediyeciliği hizmetlerinde geriye gittiğini savundu.

Özdemir, “İstanbul, büyükşehir belediyeciliğinde önemli bir kan kaybı yaşıyor. 2004’ten 2019’a kadar yükselen ivme maalesef son 7 yılda sürdürülemedi.” dedi.

“DAHA FAZLA HİZMET BEKLENTİSİ VAR”

Özdemir, İstanbulluların ulaşım, kentsel dönüşüm, gençlik, kadın, kültür, sanat, spor, eğitim ve sağlık alanlarında daha fazla hizmet beklentisi içinde olduğunu ifade etti.

Toplantıda Bakan Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, AK Parti İstanbul teşkilatının saha çalışmaları ve hizmet öncelikleri de ele alındı.