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Kaynak: Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Fransa'nın başkenti Paris'teki temaslarını sürdürüyor. Kurum, Paris programı kapsamında Fransa Kalkınma Ajansı CEO'su Christophe Lecourtier ile görüştü.

Kurum'un Paris temasları kapsamında aynı gün OECD ile iklim alanında stratejik ortaklığın yeni bir aşamaya taşındığı da açıklanmıştı.

DENİZLER İÇİN FİNANSMAN PAKETİ

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, üzerinde çalışılan finansman paketiyle denizlerin korunmasına yönelik önemli yatırımların desteklenmesinin amaçlandığını belirtti.

Kurum, iş birliğinin deniz kirliliğinin azaltılması, atık su altyapısının güçlendirilmesi, denizel ekosistemlerin korunması ve müsilajla mücadelede kalıcı çözümler geliştirilmesi amacıyla ilerletileceğini ifade etti.

MÜSİLAJLA MÜCADELE DE GÜNDEMDE

Bakan Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Üzerinde çalıştığımız finansman paketiyle denizlerimizin korunmasına yönelik önemli yatırımları desteklemeyi amaçlıyoruz.”

Kurum ayrıca söz konusu iş birliğinin deniz kirliliği, atık su altyapısı, denizel ekosistemler ve müsilajla mücadele olmak üzere dört önemli başlıkta geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.