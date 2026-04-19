Antalya Diplomasi Forumu (ADF 2026) kapsamında düzenlenen "COP31'e Doğru: Jeopolitik Değişim Döneminde İklim Eyleminin Güçlendirilmesi" paneline katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fosil yakıtlardan uzaklaşmanın bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı.

COP31 kapsamında netice almak, farkındalığı artırmak istediklerini belirten Kurum, Türkiye'nin tüm krizlerde ortaya irade koyarak, güçlü dış politika yürüttüğünü belirtti.

'ELİMİZİ VE GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAMIZ GEREKİYOR'

İklim değişikliği nedeniyle dünyada yaşamını kaybeden insanlar olduğunu dile getiren Kurum, "Bir kriz var, bu krizi çözmek için hep birlikte el vermeli, el kaldırmalıyız. Elimizi, gövdemizi taşın altına koymamız gerekiyor. Hedefleri yakalamak için irade ortaya koymak gerekiyor." şeklinde konuştu.

COP'un içinde artık çok geniş toplumların olduğuna işaret eden Kurum, hep birlikte bu adımı atmak, tesis etmek durumunda olduklarını, bunu da sözle değil, eylem ve icraatla gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

"FOSİL YAKITLARDAN UZAKLAŞMAK ZORUNDAYIZ"

Kurum, her ülkenin kendi ihtiyaçları alanında programını yürüttüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Enerji alanında da gıda, sanayi alanında da böyle ama ortak noktada buluşmak zorundayız. Her ülke kendi kendine yetecek. Her ülke çoklu krizler bunu gösterdi, enerjisini, gıdasını, üretimini kendi ülkesi için kendi halkına yetecek seviyede yürütmesi önemli. Temiz enerjiye ulaşmak zorundayız, öyle veya böyle. Dünyada yenilenebilir enerji üretimi için ortaya projeler koyan ülke olarak bunu söylüyoruz. Temiz enerji her ülkede değişebilir. Temiz enerji bizde rüzgarla güneşle olur Avrupa'da denizle olabilir. Brezilya'da derelerle olabilir. Fosil yakıtlardan uzaklaşmak zorundayız ki bu karar alındı. Eylem planı ortaya konması noktasında. Türkiye olarak sürecin fırsat olduğunu görüyoruz."

Bakan kurum, temiz enerjiyi COP31'in en önemli gündem maddelerinden biri yapacaklarını, örnek çalışma ortaya koyacaklarını ifade etti.

Yeşil enerjinin, teknoloji dönüşümünün önemine işaret eden Kurum, "Yeşil enerji, dönüşüm teknoloji transferiyle olur. Gelişmiş ülkelerin teknolojiyi, gelişmekte olan ülkelere aktarması gerekiyor. Afrika'daki öncelik ile Avrupa'daki öncelik farklı. Oralara teknoloji transferini gerçekleştirmek zorundayız." diye konuştu.

TRT World sunucusu Reagan Des Vignes'in moderatörlüğünde düzenlenen panele, Bakan Kurum, Eski Fransa Başbakanı ve COP21 Başkanı Laurent Fabius, Azerbaycan İklim Meselelerinden Sorumlu Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Muhtar Babayev, COP30 Başkanı Andre Aranha Correa do Lago, BM Genel Sekreter Özel Danışmanı ve İklim Eylem Ekibi Genel Sekreter Yardımcısı Selwin Hart katıldı.