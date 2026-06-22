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Kaynak: AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "İklim İnovasyon Forumu"nun açılış oturumunda konuştu.

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlandığı süreçte forumda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Kurum, dünyanın ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan önemli sınamalarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yakın dönemde yaşanan çatışmaların küresel ekonomide etkilerinin hissedilmeye devam ettiğini belirten Kurum, El Nino hava olayının da ciddi ekonomik maliyetlere yol açtığını dile getirdi.

"KASIM AYINDA BU GİDİŞATI DEĞİŞTİREBİLİRİZ"



Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31'e dikkat çeken Kurum, ortak kararlılığın güçlü şekilde ortaya konulması gerektiğini belirterek, insanların hayatına doğrudan dokunacak sonuçlar almak istediklerini söyledi.

COP31 Başkanlığı olarak tüm tarafları dinlediklerini ve artık somut sonuçlara odaklanan bir gündem ortaya koyduklarını ifade eden Kurum, Londra'daki temasların da bu süreç açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

"HERKES ANTALYA'YA HAZIRLIKLI GELMELİ"

İki hafta önce Almanya'da birçok girişimin resmen başlatıldığını hatırlatan Kurum, Londra'da ise iş dünyası, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve hayır kuruluşlarının sürece daha güçlü katılımını hedeflediklerini kaydetti.

Kurum, "Herkesin Antalya'daki COP31'e hazırlıklı gelmesi ve bu küresel zirvenin başarıya ulaşması için hazır olması gerekiyor." dedi.

ELEKTRİFİKASYON HEDEFİ ÖNE ÇIKTI

Bugüne kadar yapılan görüşmelerde elektrifikasyon konusunun öne çıktığını belirten Kurum, günlük yaşamda elektrifikasyonun hızlanmasının ülkeleri, şirketleri ve aileleri dalgalı enerji fiyatlarından koruyacağını söyledi.

COP31'in küresel dönüşümü hızlandırmak için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Kurum, 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminin yüzde 35'inin elektrikten karşılanmasını hedeflediklerini ifade etti.

FİNANSMAN VE ATIK YÖNETİMİ VURGUSU

Gelişmekte olan ülkelerin iklim hedeflerine ulaşabilmesi için finansmanın büyük önem taşıdığını belirten Kurum, bağışçı ülkelere geçmiş taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu.