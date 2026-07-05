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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Beykoz ilçesinde uzun yıllardır devam eden tapu sorununun çözümü kapsamında 1071 hak sahibine tapularının teslim edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, Beykoz'un 25 mahallesinde yaşayan vatandaşların tapularına kavuştuğunu belirterek, "Beykoz'da yılların bekleyişini bitirdik. 25 mahalledeki 1071 hak sahibi kardeşimize tapularını teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Kurum, alınan kararın uzun süredir belirsizlik yaşayan vatandaşların hayatında önemli bir değişim sağlayacağını vurgulayarak, "Bu karar, Beykoz'da bir süredir belirsizlik yaşayan kardeşlerimizin hayatını baştan sona değiştirecek önemli bir adımdır. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.