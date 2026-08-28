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Kaynak: Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi’ne ilişkin son verileri paylaştı.

Kurum, ağustos sonuna kadar 130 milyon içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırıldığını belirterek, sistemin Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar lira katkı sağlamasının öngörüldüğünü söyledi.

130 MİLYON AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI

Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen NextGenCOP30.5 İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programının açılışında konuştu.

Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi’nde 1 Temmuz itibarıyla ulusal entegrasyon döneminin başlatıldığını belirten Kurum, ağustos sonuna kadar 130 milyon içecek ambalajının sisteme dahil edilerek geri dönüşüme kazandırıldığını bildirdi.

50 BİN İADE NOKTASI HEDEFLENİYOR

DOA sisteminin ülke genelinde yaygınlaştırılması için yeni hedefler de paylaşıldı.

Bakan Kurum, Türkiye genelinde en az 50 bin iade noktası ve yaklaşık 150 sayma-doğrulama merkezi kurulmasının hedeflendiğini söyledi.

Sistemin genişlemesiyle birlikte içecek ambalajlarının daha etkin şekilde toplanması ve geri dönüşüm zincirine kazandırılması amaçlanıyor.

EKONOMİYE YILLIK 30 MİLYAR LİRA KATKI

Kurum, DOA’nın yalnızca çevresel değil, ekonomik açıdan da önemli bir sistem olduğunu vurguladı.

Bakan Kurum, uygulamanın Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlamasının öngörüldüğünü ifade etti.

GERİ KAZANIM ORANINDA HEDEF YÜZDE 60

Konuşmasında Sıfır Atık Hareketi’ne de değinen Kurum, hareketin 2017 yılında başladığını hatırlattı.

O dönemde yüzde 13 seviyesinde olan geri kazanım oranının, 2025 itibarıyla yüzde 37’ye ulaştığını belirten Kurum, 2025 yılı itibarıyla 90 milyon ton geri kazanılabilir atığın ekonomiye kazandırıldığını kaydetti.

Türkiye’nin 2035 hedefinin ise geri kazanım oranını yüzde 60’a çıkarmak olduğunu aktardı.

COP31 İÇİN YENİ HEDEFLER

Bakan Kurum, yeni yapılarda enerji tüketimini yaklaşık yüzde 39 azaltan, sıfır atık uyumunu ve enerji verimliliğini gözeten bir yaklaşım izlendiğini de söyledi.

COP31 eylem gündemi kapsamında 2035’e kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35’e çıkarılmasını öngören bir uygulama çerçevesi teklif ettiklerini belirten Kurum, binalardaki enerji yoğunluğunun yüzde 25 azaltılması ve döngüsel malzeme kullanım oranının en az yüzde 15’e yükseltilmesinin hedefler arasında yer aldığını bildirdi.