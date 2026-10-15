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Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin sahip olduğu siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde geleceğe güvenle ilerlediğini belirterek, “Yolumuz açık, istikbalimiz parlak, istikametimiz aydınlıktır. Ülkemizin geleceğine güvenen, yatırım yapan, üreten ve değer katan herkesin her daim yanında, yakınında yer alacağız. Bizler müteşebbislerimiz için tüm imkanları seferber etmeyi, onlara alan açmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Eksim Holding’in 40. yıl programında yaptığı konuşmada, 1986 yılında dış ticaretle başlayan yolculuğunu bugün Türkiye’nin farklı sektörlerindeki yatırımlarıyla sürdüren şirketin 40. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Eksim Holding’in 40 yıllık serüveninin, aynı zamanda Türkiye’nin dünya pazarlarına açılma, sanayileşme ve teknolojik dönüşüm sürecini yansıttığını belirten Kacır, “Eksim ailesinin takdire şayan bir diğer özelliği de kazandığını milletin hizmetine sunma anlayışını nesilden nesile aktarmasıdır.” diye konuştu.

Kacır, Eksim Holding’in kurucularından devraldığı değerli mirası yaşatarak önümüzdeki dönemde de ülkenin kalkınmasına, milletin refahına ve toplumsal dayanışmaya katkı sağlamayı sürdüreceğini ifade etti.

Bir ülkenin kalkınma hikâyesinin, üretim yapan, yatırım gerçekleştiren ve geleceğe inanan insanların ortak emeğiyle yazıldığını vurgulayan Bakan Kacır, “Ülkelerin sahip olduğu potansiyeli, birikimi, imkanları ve doğal kaynakları toplumun ihtiyaçları doğrultusunda değerlendiren, emeğini, sermayesini, alın ve akıl terini ortaya koyarak sorumluluk üstlenen girişimciler, gerçek refahın en önemli paydaşlarıdır.” ifadelerini kullandı.

“SANAYİMİZİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAYI HER DAİM TEMEL ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA GÖRDÜK”

Bakan Kacır, yeni yatırımlara öncülük eden, istihdam sağlayan, ürün ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran girişimcilerin, Türkiye’nin kalkınma sürecinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Türkiye’nin bugün ulaştığı sanayi birikiminin, üretim kapasitesinin ve ihracat başarısının temelinde girişimcilerin emeği, cesareti, sabrı ve ülkenin geleceğine duydukları güvenin bulunduğunu belirten Kacır, şöyle devam etti:

“Onların attığı her adım, gerçekleştirdikleri her yatırım, bir çığ gibi büyüyerek üretim kabiliyetlerine, mesleki tecrübeye, istihdama, bulunduğu bölgeye ve nihayetinde ülke ekonomisine değer katıyor. Bizler de girişimcilerimizin ülkemizin kalkınmasına katkı sunan gayretlerini desteklemeyi, yatırımın ve üretimin önünü açmayı, sanayimizin rekabet gücünü artırmayı her daim temel önceliklerimiz arasında gördük.”

“Bizleri Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaştıracak olan, katma değerli üretim ve yüksek teknolojidir”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 23 yılda Türkiye’nin üretim altyapısını güçlendiren, yatırım olanaklarını genişleten, sanayinin büyümesine ve ihracatın artmasına katkıda bulunan kapsamlı adımlar attıklarını belirtti.

Sanayinin Türkiye’nin dört bir yanında gelişmesi ve girişimcilerin modern üretim altyapılarına erişebilmesi için organize sanayi bölgelerini genişlettiklerini ifade eden Kacır, “Müteşebbislerimize öngörülebilirlik, maliyet ve rekabet avantajı sunan yatırım kararlarını somut projelere dönüştürmelerini kolaylaştıran teşvik mekanizmalarımızla, ülkemizi nitelikli yatırımların adresi haline getirdik. Biliyoruz ki bizleri Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaştıracak olan, katma değerli üretim ve yüksek teknolojidir. Bu anlayışla etkin AR-GE teşvik mekanizmalarını hayata geçirerek sanayimizin araştırma, geliştirme ve yenilik kapasitesini ileri taşıdık. Teknoparklarımız, AR-GE ve tasarım merkezimizle firmalarımızın yeni teknolojiler geliştirmesinin, yenilikçi fikirleri katma değerli ürünlere dönüştürmesinin önünü açtık.” dedi.