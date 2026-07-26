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Kaynak: Haber Merkezi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı'nda kurulan Terminal İstanbul projesinin başlangıç etabının çok yakında hizmete açılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kacır, "Terminal İstanbul başlangıç etabı. Dünyanın en büyük girişimcilik merkezinin ilk adımı. Çok yakında." ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ OLACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Terminal İstanbul, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin teknoloji ekosistemini güçlendirecek önemli projelerden biri olacak.

Merkezin; binlerce girişimciye, teknoloji şirketine ve yatırımcıya ev sahipliği yapması, hızlandırma programları, ortak çalışma alanları ve kuluçka merkezleriyle dünyanın en büyük girişimcilik merkezi olarak faaliyet göstermesi hedefleniyor.

KÜRESEL İŞ BİRLİKLERİ KURULACAK

Terminal İstanbul kapsamında dünyanın en büyük hızlandırıcılarından Techstars ile iş birliği yapılırken, Pakistan, Katar, Paris ve Londra başta olmak üzere farklı ülkelerle kurulan bağlantılar sayesinde Türk girişimlerinin uluslararası pazarlara açılması desteklenecek.

Tech Visa programı ile yurt dışından yüksek potansiyelli girişimlerin de merkeze kazandırılması planlanırken, yapay zekadan biyoteknolojiye, mobiliteden uzay teknolojilerine kadar 34 farklı teknoloji alanında kümelenme yapısı oluşturulacak.

GİRİŞİMCİLERE KAPSAMLI DESTEK SUNULACAK

Merkezde yatırımcı ağları, fonlama programları, paylaşımlı laboratuvarlar, ortak çalışma alanları, yetenek geliştirme programları ve regülasyon rehberlik hizmetleri sunulacak.

Bakanlık, Terminal İstanbul'un Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemine küresel ölçekte rekabet gücü kazandıracak stratejik bir merkez olarak hizmet vereceğini belirtti.