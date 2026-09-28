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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi açılış ve ziyaret gerçekleştirmek üzere Kırklareli’ne geldi. Program kapsamında Kırklareli OSB Meslek Yüksekokulu, Spor Kompleksi ve İtfaiye Tesisinin açılışı yapılırken, Evrensekiz OSB ile Büyükkarıştıran OSB’nin Atıksu Arıtma ve Altyapı Tesislerinin temelleri atıldı. Bakan Kacır ayrıca yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiği standı ziyaret ederek sanayicilerle istişare toplantısında bir araya geldi.

KIRKLARELİ’NDE SANAYİ VE TEKNOLOJİ ODAKLI PROGRAM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kırklareli’nde gerçekleştirdiği temaslarla kentin sanayi altyapısı, organize sanayi bölgeleri ve yöresel ürünlerin markalaşmasına yönelik çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Bir dizi açılış ve ziyaret için Kırklareli’ne gelen Bakan Kacır’ın kentteki programının ilk durağı, Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış ve Temel Atma Töreni oldu.

Törende Kırklareli’nin sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik tamamlanan projelerin açılışları gerçekleştirilirken, devam eden yatırımlar açısından önem taşıyan yeni projelerin de temelleri atıldı.

KIRKLARELİ OSB’DE ÜÇ ÖNEMLİ PROJE HİZMETE AÇILDI

Gerçekleştirilen tören kapsamında Kırklareli OSB Meslek Yüksekokulu, Kırklareli OSB Spor Kompleksi ve Kırklareli OSB İtfaiye Tesisi hizmete açıldı.

Açılan tesislerin, organize sanayi bölgesinin eğitim, sosyal yaşam ve acil müdahale altyapısına katkı sağlaması hedefleniyor.

Özellikle OSB bünyesinde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunması beklenen Meslek Yüksekokulu ile sanayi bölgesindeki eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Spor Kompleksi ise sanayi bölgelerinde çalışanların sosyal ve sportif faaliyetlerine yönelik altyapının geliştirilmesi açısından dikkat çeken yatırımlar arasında yer aldı.

OSB İtfaiye Tesisi de sanayi bölgesinde olası yangın ve acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir altyapı yatırımı olarak öne çıktı.

İKİ OSB’DE ALTYAPI VE ATIKSU PROJELERİNİN TEMELİ ATILDI

Törende yalnızca tamamlanan projelerin açılışı yapılmadı. Kırklareli’nin sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik iki önemli projenin de temeli atıldı.

Bu kapsamda Evrensekiz OSB Atıksu Arıtma ve Altyapı Tesisi ile Büyükkarıştıran OSB Atıksu Arıtma ve Altyapı Tesisi için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Söz konusu yatırımların hayata geçirilmesiyle organize sanayi bölgelerinin altyapı kapasitesinin geliştirilmesi ve sanayi faaliyetlerinin daha sürdürülebilir bir altyapı içerisinde yürütülmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

BAKAN KACIR, YÖRESEL VE COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ İNCELEDİ

Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış ve Temel Atma Töreni’nin ardından Bakan Mehmet Fatih Kacır, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve il protokolüyle birlikte Trakya Kalkınma Ajansı destekleriyle kurulan yöresel ürünler standını ziyaret etti.

Kırklareli’ne özgü yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiği stantta ürünler hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Kacır, bölgenin yerel değerlerinin korunması ve ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik çalışmaları inceledi.

Standın ziyaretinde Kırklareli ve Trakya Bölgesi'nin yöresel ürünlerinin tanıtımı, markalaşması ve coğrafi işaret süreçleri konusunda yürütülen çalışmalar da gündeme geldi.

“COĞRAFİ İŞARET ÇALIŞMALARINI ÖNEMSİYORUZ”

Bakan Kacır, stantta gerçekleştirilen incelemeler sırasında coğrafi işaret çalışmalarını önemsediklerini ifade etti.

Trakya Bölgesi’nde bu alanda yürütülen çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini belirten Kacır, yöresel ürünlerin sahip oldukları ekonomik ve kültürel değerlerin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Coğrafi işaretli ürünlerin yöreyle olan bağının korunmasının yanı sıra ürünlerin tanıtım ve markalaşma süreçlerine katkı sunması, bölgesel kalkınma açısından da önemli başlıklardan biri olarak değerlendiriliyor.

SANAYİCİLERLE İSTİŞARE TOPLANTISI

Bakan Kacır’ın Kırklareli programındaki son durağı ise Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi oldu.

Bakan Kacır burada düzenlenen Sanayicilerle İstişare Toplantısı kapsamında iş insanları ve sanayicilerle bir araya geldi.

Toplantıda Kırklareli sanayisinin mevcut durumu, sanayicilerin talepleri ve bölgedeki yatırımların geliştirilmesine yönelik konuların ele alınması amacıyla sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Sanayicilerle doğrudan bir araya gelinen toplantı, kentte üretim ve yatırım ortamının geliştirilmesi açısından ilgili tarafların görüşlerinin değerlendirilmesine imkân sağladı.

GENİŞ KATILIMLI PROGRAM

Bakan Mehmet Fatih Kacır’ın Kırklareli programına Kırklareli Valisi Uğur Turan, milletvekilleri, genel müdürler, il ve ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, özel sektör temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kentte gerçekleştirilen program kapsamında bir yandan tamamlanan sanayi ve teknoloji yatırımları hizmete alınırken, diğer yandan yeni altyapı projelerinin temelleri atıldı.

KIRKLARELİ’NDE SANAYİ, EĞİTİM VE ALTYAPI BİRLİKTE ELE ALINDI

Bakan Kacır’ın Kırklareli ziyareti, yalnızca açılış ve temel atma törenleriyle sınırlı kalmadı. Program kapsamında sanayi altyapısı, mesleki eğitim, acil müdahale kapasitesi, sosyal tesisler, çevresel altyapı, yöresel ürünlerin markalaşması ve sanayicilerin talepleri farklı başlıklar altında ele alındı.

Kırklareli OSB’de açılan Meslek Yüksekokulu, Spor Kompleksi ve İtfaiye Tesisi ile tamamlanan yatırımlar hizmete alınırken; Evrensekiz OSB ve Büyükkarıştıran OSB’de atıksu arıtma ve altyapı tesisleri için yeni yatırım süreci başlatıldı.

Bakan Kacır’ın yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiği standı ziyaret etmesiyle bölgenin yerel ekonomik değerleri de programın önemli başlıkları arasında yer aldı.

Programın son bölümünde sanayicilerle gerçekleştirilen istişare toplantısıyla birlikte Kırklareli’nin üretim ve yatırım gündemi sektör temsilcileriyle değerlendirildi.

Böylece Bakan Kacır’ın Kırklareli programında sanayi yatırımlarından mesleki eğitime, altyapı projelerinden çevresel yatırımlara, yöresel ürünlerin markalaşmasından sanayicilerin taleplerine kadar kentin üretim ve kalkınma gündemindeki farklı başlıklar kapsamlı şekilde ele alınmış oldu.