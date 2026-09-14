Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Ay Uzay Aracı Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kacır, uzay aracının proje kapsamında ay yüzeyine yerleştirileceğini açıkladı. Kacır, “Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki uzay aracımızı yüzde 80 yerlilik oranıyla geliştirdik” dedi.
'UZAY ARACINI AY'A GÖNDERMEYE HAZIRLANIYORUZ'
Kacır yaptığı açıklamada şunları söyledi,
“Uzay aracımızı bilimsel çalışmalarımızı tamamladıktan sonra ay yüzeyine yerleştirmek istiyoruz. Sistemimizi ay yüzeyine yerleştireceğiz. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki uzay aracımızı yüzde 80 yerlilik oranıyla geliştirdik.
Ay uzay aracımızı TUSAŞ'a yolcu ediyoruz. Buradaki testlerle dayanıklılığını kontrol edeceğiz. testlerin tamamlanmasında sonra Kenedy Uzay İstasyonuna göndereceğiz. 2027'nin ilk aylarında uzaya göndermeyi planlıyoruz.
2022 yılının başında başlattığımız program yüzde 77 oranında tamamlanmıştır. Ay Uzay Aracımızın geliştirme süreçlerinde yerli firmalarımız ve girişimlerimiz görev aldı.
Uzay aracımız kuzey-güney yörüngesinde 100 km irtifada görev yapacak.
Ay uzay aracımızın yörünge görevi sonrasında, kontrollü şekilde ay yüzeyine indireceğiz.
2022 yılının başında başlattığımız program yüzde 77 oranında tamamlanmıştır. Ay Uzay Aracımızın geliştirme süreçlerinde yerli firmalarımız ve girişimlerimiz görev aldı.
200'den fazla mühendis projede emek verdi
Ay uzay görevi yapan 9. ülke olmayı planlıyoruz
Tüm çalışma arkadaşlarımızı yürekten kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum.
NASA Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle Artemis Mutabakatı'na katıldık. Savunma sanayine benzer bir ekosistemi uzay çalışmalarında da kurmak istiyoruz.”