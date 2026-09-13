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Kaynak: AA / İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tekstil sektörünün yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracaklarını ve sektörün daha yüksek katma değerli üretim ve ihracat kapasitesini güçlendirecek adımları kararlılıkla hayata geçireceklerini bildirdi.

Kacır, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) öncülüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Texhibition İstanbul fuarını ziyaretine ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

TEKSTİL SEKTÖRÜNE DESTEK MESAJI

Tekstil sektörünün güçlü üretim altyapısı ve ihracat kabiliyetiyle Türkiye'nin kalkınmasına, istihdamına ve refahına önemli katkılar sunduğunu belirten Kacır, sektörün rekabet gücünün korunması ve küresel pazarlardaki konumunun daha da kuvvetlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kacır, firmaların teşvikler, İstihdamı Koruma Programı ve finansman imkanlarıyla desteklendiğini belirtti.

1,2 MİLYON İSTİHDAM KORUNDU

Küresel ekonomide yaşanan tüm zorluklara rağmen üreticilerin gayreti ve verilen desteklerin etkisiyle 2026 yılı başından bu yana emek yoğun sektörlerde önemli bir istihdamın korunduğunu belirten Kacır, şöyle konuştu:

"Sektörümüzün rekabet gücünü korumak ve küresel pazarlardaki konumunu daha da kuvvetlendirmek amacıyla teşviklerimiz, İstihdamı Koruma Programı'mız ve sunduğumuz finansman imkanlarıyla firmalarımızı destekliyoruz."

Kacır, tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya alanlarında yaklaşık 1,2 milyon istihdamın korunduğunu bildirdi. Önümüzdeki döneme ilişkin de mesaj veren Kacır, tekstil sektörünün yeşil ve dijital dönüşümünün hızlandırılacağını belirtti.

Kacır, sektörün verimliliğini ve teknolojik yetkinliğini artıracak, daha yüksek katma değerli üretim ve ihracat kapasitesini güçlendirecek adımların kararlılıkla hayata geçirileceğini ifade etti.

Bakan Kacır, üreten, geliştiren ve küresel ölçekte rekabet eden Türkiye için sanayinin dönüşümünü hızlandırmaya, firmaların teknoloji ve AR-GE kabiliyetlerini geliştirmeye ve nitelikli istihdamı güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.