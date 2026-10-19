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Kaynak: AA / DHA / İHA

Ankara'da bir otelde, 'COP31’e Giderken Emek Dünyasının Ortak Gündemi' panel programı düzenlendi.

Programda konuşan Bakan Işıkhan, panelde paylaşılacak fikirlerin ve tespitlerin gelecek ay Mardin'de gerçekleştirilecek olan Ulusal Adil Geçiş Stratejisi için de önemli bir temel oluşturacağına inandığını belirterek, yeşil ve dijital dönüşümün istihdam üzerindeki etkilerini önceden öngördüklerini belirtti.

'KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYACAK ADİL BİR SİSTEMLE TEDBİRLER ALINMALIDIR'

Bakan Işıkhan, dijital ve yeşil dönüşüm ile adil geçiş perspektifinin, bugünün ve geleceğin en mühim başlıkları arasında yer aldığının altını çizerek, kimseyi geride bırakmayacak adil bir sistemle tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

'PAYDAŞLAR ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ÖNEM KAZANDI'

Işıkhan, işgücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesinin, Ulusal İstihdam Stratejinin temel politika eksenlerinden birini oluşturduğunu söyledi. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Bu hedefler doğrultusunda İŞKUR aracılığıyla yeşil işlere ve yeni mesleklere yönelik mesleki eğitimler düzenlediklerini ve işgücünün değişen mesleki ihtiyaçlara uyumunu desteklediklerini ifade etti.

Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Ahmed Hassan, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve sendika örgütleri katıldı.