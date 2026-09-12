Kaynak: İHA

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Yalova'ya giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl teşkilatı, milletvekilleri ve partililerle bir araya gelen Bakan Işıkhan'ın gündeminde, terörle mücadelede gelinen son nokta ve Türkiye'nin gelecek vizyonu vardı.

"MİLLİ MUTABAKATLA TERÖRÜ GÜNDEMDEN ÇIKARDIK"

Partililere hitap eden Işıkhan, 40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin enerjisini tüketen ve kardeşlik bağına kasteden terör sorununun artık gündemden tamamen çıkarıldığını vurguladı. Bu sürecin büyük bedeller ödenerek başarıldığının altını çizen Işıkhan, şöyle konuştu:

"Bu milli mutabakat, geleceğin her bakımdan güçlü Türkiye’sini inşa etme yolunda atılmış devasa bir adımdır. Terörsüz Türkiye ideali, hem çeyrek asırlık mücadelemizi taçlandıran hem de yeni dönemin kapılarını aralayan tarihi bir milattır. Ülkemizin bekası söz konusu olduğunda inisiyatif almaktan çekinmeyen Cumhur İttifakı ortaklarımıza ve Gazi Meclisimizin tüm mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu sorunun çözümüne ömrünü adayan Cumhurbaşkanımıza şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı iletiyorum."

"ÇÖZÜMÜN ADRESİ BUGÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ AK PARTİ'DİR"

AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi geçmişinde Türkiye'ye sayısız hizmet kazandırdığını hatırlatan Bakan Işıkhan, ülkenin önünde hala çözülmeyi bekleyen meseleler olabileceğini ancak bu sorunların üstesinden gelecek iradenin de yine AK Parti kadrolarında olduğunu belirtti. Işıkhan, "Açık yüreklilikle ifade ediyorum ki; çözümün adresi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti’dir" dedi.

TEŞKİLATA "YARIN SEÇİM VARMIŞ GİBİ ÇALIŞIN" TALİMATI

Konuşmasının sonunda Yalova teşkilatına güvendiklerini belirten Bakan Işıkhan, kadın ve gençlik kolları başta olmak üzere tüm partililerden sahadaki çalışmalarını hızlandırmalarını istedi. Işıkhan, "Yarın seçim varmışçasına, heyecanımızı ve azmimizi daha da büyüterek, bu köklü millet hareketine yakışır bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" mesajını verdi.