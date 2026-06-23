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Kaynak: ANKA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamayla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini ve sürecin titizlikle takip edildiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırıkkale Yahşihan’da mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan elim olay nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından Başmüfettiş görevlendirmiş olup süreç titizlikle takip edilmektedir" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bugün Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi’nde, Ar-Ge faaliyetleri sırasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu iki kişinin hayatını kaybetti.

Patlamanın ardından bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.