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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2026 yılı ikinci çeyrek işgücü verilerini açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işgücü piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Işıkhan, işsizlik oranının ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 seviyesine gerilediğini belirtti.

Bu oranın 2005 yılından bu yana çeyreklik bazda kaydedilen en düşük işsizlik seviyesi olduğuna dikkat çeken Işıkhan, verilerin istihdam piyasasındaki gelişime işaret ettiğini ifade etti.

GENÇ İŞSİZLİĞİ DE GERİLEDİ

İşsizlikteki düşüş genç nüfusta da görüldü.

15-24 yaş grubundaki işsizlik oranı 1 puan azalarak yüzde 13,9’a geriledi. Bakan Işıkhan, bu oranın da 2005 yılından bu yana görülen en düşük seviye olduğunu bildirdi.

Işıkhan, gençlerin işgücüne katılımını kolaylaştıracak ve eğitim ile istihdam arasındaki bağlantıyı güçlendirecek uygulamaların sürdürüleceğini belirtti.

İSTİHDAM 32,5 MİLYONA YAKLAŞTI

İkinci çeyrekte istihdam edilenlerin sayısı da arttı. Buna göre istihdam edilenlerin sayısı 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bine yükseldi.

İstihdam oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 48,5 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam işgücü 35 milyon 278 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 52,7 oldu.