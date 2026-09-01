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Kaynak: İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işverenler ve sigortalı çalışanların SGK prim borçlarına yönelik uygulanan tecil ve taksitlendirme düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde vatandaşlara kolaylık sağladıklarını belirtti.

148 BİN 984 KİŞİ BAŞVURDU

Bakan Işıkhan, 4 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında işverenlerin ve 4/b’li sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesinin uygulandığını ifade etti.

Düzenleme kapsamında tecile başvuran işveren ve 4/b’li sigortalı çalışan sayısının 148 bin 984 olduğunu açıklayan Işıkhan, tecil edilen borç tutarının ise 183,3 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

İLK TAKSİTTE 7,5 MİLYAR LİRA TAHSİL EDİLDİ

Işıkhan, düzenleme kapsamında toplam 7,5 milyar lira tahsilat gerçekleştirildiğini, bu tutarın ilk taksit miktarı olduğunu açıkladı.

"ÜRETİM VE İSTİHDAMI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İşveren ve çalışanların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Işıkhan, üretim ve istihdamı da desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.