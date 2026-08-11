SGK geri ödeme sistemine geçen yılın temmuz ayında eklenen kanser ilaçlarına ilişkin detayları paylaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hastalara yönelik desteklerin süreceğini ifade etti. Sosyal medya platformu NSosyal üzerinden açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, kanser tedavisi gören vatandaşların daima yanlarında yer aldıklarını vurguladı.
Paylaşımında 25 ayrı kanser tipinin tedavisinde uygulanan 5 farklı immünoterapi ilacının geçen sene temmuz itibarıyla SGK ödeme kapsamına alındığını hatırlatan Işıkhan, geride kalan bir yıllık süreçte söz konusu ilaçlardan 40 bin vatandaşın yararlandığını kaydetti. Bakan Işıkhan, hastaların tedavi olanaklarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürüttükleri çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.